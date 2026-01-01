NIRMATA psytrance party #6

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-20 19:00:00

fin : 2026-01-20 23:30:00

Date(s) :

2026-01-20

Préparez-vous à embarquer pour la Psytrance Party #6

La Tempête Nirmata revient au Bateau Ivre !

Préparez-vous à embarquer pour la Psytrance Party #6

PoLGA (Le Manège Déjanté) Psytech une déferlante de psytech pour gonfler les voiles dès les premières heures.

Pandora expérience Psy Prog aux commandes d’un set de psy prog finement ciselé.

LaFigue Psytrance Groovy cap sur une Psytrance groovy qui fera tanguer le Bateau Ivre comme jamais

Unca Hookah Forest une forest énergique qui réveillera les sirènes et libérera les esprits.

Et pour sublimer le voyage

une déco immersive Par notre cher Pandora expérience. 8 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready to embark on Psytrance Party #6

L’événement NIRMATA psytrance party #6 Tours a été mis à jour le 2026-01-13 par ADT 37