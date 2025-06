NIRO Parc du Jard Saint-Dizier 5 juillet 2025 21:00

NIRO Samedi 5 juillet, 21h00 Parc du Jard Haute-Marne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-05T21:00:00 – 2025-07-05T22:00:00

Fin : 2025-07-05T21:00:00 – 2025-07-05T22:00:00

Élevé dans une ZUP de la ville d’Orléans, il se dirige vers le rap, comme nombre d’adolescents de sa génération dans les années 90. Dès 2007, il commence à se faire connaître dans le rap underground grâce à son « street album » Niroshima III. C’est au début des années 2010 que Niro se démarque rapidement grâce à un son technique, puissant et décomplexé. Dix ans et une dizaine de projets plus tard, l’artiste continue donc de coupler naturellement persévérance et humilité avec talent et productivité. Le tout, en gardant le même objectif : repousser les limites du rap français, et l’emmener vers des territoires encore inexplorés.

Parc du Jard Avenue de Belle Forêt-sur-Marne, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

Niro se produira le 5 Juillet pour un concert mêlant rap percutant et ambiance survoltée.