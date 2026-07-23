Informations pratiques

Les Hogues

Nirvana Méditation corporelle en musique

2 Rue des Écoles Les Hogues Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 09:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Dans le cadre de ses activités à la Maison Forestière, l’association Haugr vous propose, avec Nathalie Bergeron-Duval, un atelier de méditation corporelle en musique. Travail complet pour le corps et l’esprit. Nirvana est une séquence de mouvements fluides et répétés sur un rythme respiratoire. La pratique se déroule sur une musique originale qui crée les ondes cérébrales propices à la relaxation.

Inscription au 06 22 77 77 71 .

2 Rue des Écoles Les Hogues 27910 Eure Normandie +33 6 22 77 77 71

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English : Nirvana Méditation corporelle en musique

L’événement Nirvana Méditation corporelle en musique Les Hogues a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Lyons Andelle