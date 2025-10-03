Nishtiak ! La Russie en stop… et en musique Salle Honoré de Balzac Savigné-sur-Lathan

Nishtiak ! La Russie en stop… et en musique Vendredi 3 octobre, 20h00 Salle Honoré de Balzac Indre-et-Loire

Début : 2025-10-03T20:00:00 – 2025-10-03T21:00:00

Fin : 2025-10-03T20:00:00 – 2025-10-03T21:00:00

Guitariste-chanteur, Jules Moreau décide en 2019 de partir découvrir la Sibérie en stop… En hiver !

Il revient quatre mois plus tard la tête remplie de musique, d’anecdotes et souvenirs qu’il livre dans ce récit de voyage en musique.

Alors, à quoi s’attendre ? Ni totalement concert, conférence ou one-man show, le spectacle est à la fois tout ça. Impatient de connaître la recette du soda russe ? De plonger dans le Baïkal gelé avant de vous faire fouetter au Bania à 100° ? De découvrir des musiques punk ou traditionnelles de Russie ? Foncez !

Salle Honoré de Balzac Rue des Grands Champs, 37340 Savigné-sur-Lathan Savigné-sur-Lathan 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « biblio.savigne@gmail.com »}]

Biblis en folie 2025

Jules Moreau