Nishtiak Loué

Nishtiak

Début : 2026-02-07 20:30:00

Récit de voyage en musique

Guitariste chanteur, Jules Moreau décide en 2019 de partir découvrir la Sibérie en stop…En hiver ! Sur place sa maîtrise de la langue russe et sa guitare sont des passeports qui lui permettent d découvrir la magie de la Russie, de Saint-Pétersbourg au Baïkal. Il revient quatre mois plus tard la tête remplie de musique, d’anecdotes et souvenirs qu’il livre dans son récit de voyage en musique, Nishtiak ! La Russie en stop et en musique !

Une surprise vous attend à l’issue de la représentation. .

