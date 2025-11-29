Nisse et les trolls en Suède Bibliothèque Goutte d’or PARIS

Nisse et les trolls en Suède Bibliothèque Goutte d’or PARIS samedi 29 novembre 2025.

Des marionnettes espiègles, des chansons traduites du suédois que l’on reprend en chœur.

Un spectacle conçu pour que les enfants apprennent en s’amusant.

sur inscription auprès des bibliothécaires

Conte musical pour les enfants à partir de 3 ans proposé par la compagnie Contes et musique en vadrouille.

Le samedi 29 novembre 2025

de 15h00 à 16h00

gratuit

inscription obligatoire

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-29T16:00:00+01:00

fin : 2025-11-29T17:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-29T15:00:00+02:00_2025-11-29T16:00:00+02:00

Bibliothèque Goutte d’or 2-4 rue Fleury 75018 PARIS

+33153092610 bibliotheque.goutte-dor@paris.fr