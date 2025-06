NIT DE SANT JOAN Saint-Estève 23 juin 2025 19:00

Pyrénées-Orientales

NIT DE SANT JOAN Avenue de l’Étang Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-23 19:00:00

fin : 2025-06-23

Date(s) :

2025-06-23

Rendez-vous le lundi 23 juin pour une soirée magique au bord de l’eau!

.

Avenue de l’Étang

Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 23 00

English :

Join us on Monday, June 23 for a magical evening on the water!

German :

Wir sehen uns am Montag, den 23. Juni, für einen magischen Abend am Wasser!

Italiano :

Unitevi a noi lunedì 23 giugno per una magica serata sull’acqua!

Espanol :

Únase a nosotros el lunes 23 de junio para disfrutar de una velada mágica en el agua

L’événement NIT DE SANT JOAN Saint-Estève a été mis à jour le 2025-06-17 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME