NIT DE SANT JOAN Saint-Estève
NIT DE SANT JOAN Saint-Estève mardi 23 juin 2026.
Saint-Estève
NIT DE SANT JOAN
Avenue de l’Étang Saint-Estève Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 19:00:00
fin : 2026-06-23 00:00:00
Date(s) :
2026-06-23
Rendez-vous sur les berges de l’étang pour participer à la prochaine Nit de Sant Joan.
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Avenue de l’Étang Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 23 00
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English :
Join us on the banks of the pond for the next Nit de Sant Joan.
L’événement NIT DE SANT JOAN Saint-Estève a été mis à jour le 2026-06-02 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME