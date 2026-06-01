Saint-Estève

NIT DE SANT JOAN

Avenue de l’Étang Saint-Estève Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 19:00:00

fin : 2026-06-23 00:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Rendez-vous sur les berges de l’étang pour participer à la prochaine Nit de Sant Joan.

.

Avenue de l’Étang Saint-Estève 66240 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 38 23 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on the banks of the pond for the next Nit de Sant Joan.

L’événement NIT DE SANT JOAN Saint-Estève a été mis à jour le 2026-06-02 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME