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“NITS DE LA CELLERA” FESTA MAJOR Pézilla-la-Rivière

“NITS DE LA CELLERA” FESTA MAJOR Pézilla-la-Rivière

“NITS DE LA CELLERA” FESTA MAJOR Pézilla-la-Rivière samedi 1 août 2026.

Adresse : Place Foixet

Ville : 66370 Pézilla-la-Rivière

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 22:00:00

Tarif :

Pézilla-la-Rivière

“NITS DE LA CELLERA” FESTA MAJOR

Place Foixet Pézilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 22:00:00
fin : 2026-08-02 02:00:00

Date(s) :
2026-07-31

3 jours de fête!
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Place Foixet Pézilla-la-Rivière 66370 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 00 10  contact@mairie-pezilla-riviere.fr

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English :

3 days of fun!

L’événement “NITS DE LA CELLERA” FESTA MAJOR Pézilla-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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