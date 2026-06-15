“NITS DE LA CELLERA” FESTA MAJOR Pézilla-la-Rivière
“NITS DE LA CELLERA” FESTA MAJOR Pézilla-la-Rivière samedi 1 août 2026.
Pézilla-la-Rivière
“NITS DE LA CELLERA” FESTA MAJOR
Place Foixet Pézilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 22:00:00
fin : 2026-08-02 02:00:00
Date(s) :
2026-07-31
3 jours de fête!
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Place Foixet Pézilla-la-Rivière 66370 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 00 10 contact@mairie-pezilla-riviere.fr
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English :
3 days of fun!
L’événement “NITS DE LA CELLERA” FESTA MAJOR Pézilla-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-15 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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