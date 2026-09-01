NITS DE LA CELLERA NIT AMB PAU BERGA Pézilla-la-Rivière
vendredi 25 septembre 2026 · Pézilla-la-Rivière
Informations pratiques
Pézilla-la-Rivière
NITS DE LA CELLERA NIT AMB PAU BERGA
Avenue du Canigou Pézilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Le festival des Nits de la Cellera se déroule dans le cœur du village, un voyage musical estival à ne pas manquer!
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Avenue du Canigou Pézilla-la-Rivière 66370 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 00 10
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English :
The %AB Nits de la Cellera %BB festival takes place in the heart of the village—a summer musical journey you won’t want to miss!
L’événement NITS DE LA CELLERA NIT AMB PAU BERGA Pézilla-la-Rivière a été mis à jour le 2026-08-25 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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