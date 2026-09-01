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NITS DE LA CELLERA NIT AMB PAU BERGA Pézilla-la-Rivière

vendredi 25 septembre 2026 · Pézilla-la-Rivière

NITS DE LA CELLERA NIT AMB PAU BERGA Pézilla-la-Rivière

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
Avenue du Canigou
Ville
66370 Pézilla-la-Rivière
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif

Pézilla-la-Rivière

NITS DE LA CELLERA NIT AMB PAU BERGA

Avenue du Canigou Pézilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 18:30:00
fin : 2026-09-25

Date(s) :
2026-09-25

Le festival des Nits de la Cellera se déroule dans le cœur du village, un voyage musical estival à ne pas manquer!
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Avenue du Canigou Pézilla-la-Rivière 66370 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 00 10 

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English :

The %AB Nits de la Cellera %BB festival takes place in the heart of the village—a summer musical journey you won’t want to miss!

L’événement NITS DE LA CELLERA NIT AMB PAU BERGA Pézilla-la-Rivière a été mis à jour le 2026-08-25 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME

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