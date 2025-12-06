NIZAS UN AVANT-GOUT DE NOËL Nizas

NIZAS UN AVANT-GOUT DE NOËL

Place du Griffe Nizas Hérault

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Nizas vous attends pour un avant-gout de Noël, entre gourmandise, tradition et convivialité

Un petit avant-Gout de Noël à Nizas !!!

De 11h à 17h rendez-vous sur la place du Griffe pour célébrer Noël

Diverses animations pour petits et grands chants, ateliers, tombola et petite restauration pour satisfaire les grandes faims des petits gourmands

Présence du Père Noël à partir de 11h30

17h30 Concert de la Chorale La Gloriette dirigée par Andhra Cartaya Entrée Libre Participation au chapeau

Place du Griffe Nizas 34320 Hérault Occitanie +33 4 67 25 15 59

English :

Nizas awaits you for a foretaste of Christmas, with delicacies, tradition and conviviality

