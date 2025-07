NJP 2025 Asinine Jungle Jack Mairo Jolagreen23 Chapiteau de la Pépinière Nancy

NJP 2025 Asinine Jungle Jack Mairo Jolagreen23 Chapiteau de la Pépinière Nancy mercredi 15 octobre 2025.

NJP 2025 Asinine Jungle Jack Mairo Jolagreen23

Chapiteau de la Pépinière Boulevard du 26éme RI Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-15 20:00:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Nancy Jazz Pulsations revient du 4 au 18 octobre 2025, fidèle à son ADN de fête, de rencontres et de curiosité artistique. Cette année, le festival se glisse dans les lignes graphiques et les couleurs vibrantes de l’Art Déco, à l’occasion du centenaire de ce mouvement artistique emblématique.

Soirée Rap:

Jungle Jack, étoile montante du rap français, a conquis la scène avec son flow rapide et puissant. Connu auparavant sous le nom de Jack Furaxx depuis 2012, c’est aujourd’hui, en 2025, que son flow rapide et puissant le propulse sur le devant de la scène.

Le rappeur suisse d’origine érythréenne Mairo, actif depuis ses 13 ans, s’est rapidement imposé dans le rap francophone avec plusieurs projets à succès cumulant plus de 10 millions d’écoutes et une tournée complète. Surnommé le maire de Genève et l’aventurier sans son aventurière, il est reconnu pour sa présence scénique magnétique et son hommage vibrant à ses racines d’Afrique de l’Est.

De ses années passées sur les playgrounds, Jolagreen23 a gardé le style et l’attitude. Son rap se distingue par sa fluidité, son phrasé rebondit sur les rythmiques drill avec l’aisance d’un ballon sur le bitume. Ses paroles percutent les hi-hats comme un tir qui transperce le filet, et sa voix puissante s’impose sur les kicks à l’image d’un dunk ravageur.Tout public

Chapiteau de la Pépinière Boulevard du 26éme RI Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 40 86

English :

Nancy Jazz Pulsations returns from October 4 to 18, 2025, true to its DNA of celebration, encounters and artistic curiosity. This year, the festival slips into the graphic lines and vibrant colors of Art Deco, to mark the centenary of this emblematic artistic movement.

Rap evening:

Jungle Jack, rising star of French rap, conquered the stage with his fast, powerful flow. Previously known as Jack Furaxx since 2012, it’s now, in 2025, that his fast, powerful flow has propelled him to the forefront of the scene.

Eritrean-born Swiss rapper Mairo, active since the age of 13, has rapidly established himself on the French rap scene, with several successful projects racking up over 10 million listens and a full tour. Nicknamed the mayor of Geneva and the adventurer without his adventuress, he is renowned for his magnetic stage presence and vibrant homage to his East African roots.

From his years on the playgrounds, Jolagreen23 has kept his style and attitude. His rap is distinguished by its fluidity, his phrasing bouncing over drill rhythms with the ease of a ball on asphalt. His lyrics hit the hi-hats like a shot through the net, and his powerful vocals stand out over the kicks like a devastating dunk.

German :

Nancy Jazz Pulsations kehrt vom 4. bis 18. Oktober 2025 zurück, getreu seiner DNA aus Festen, Begegnungen und künstlerischer Neugier. In diesem Jahr schlüpft das Festival in die grafischen Linien und vibrierenden Farben des Art Déco, anlässlich des hundertjährigen Jubiläums dieser emblematischen Kunstbewegung.

Rap-Abend:

Jungle Jack, der aufsteigende Stern am französischen Rap-Himmel, eroberte die Bühne mit seinem schnellen und kraftvollen Flow. Er ist seit 2012 unter dem Namen Jack Furaxx bekannt, aber sein schneller und kraftvoller Flow hat ihn im Jahr 2025 ins Rampenlicht gebracht.

Der Schweizer Rapper eritreischer Abstammung Mairo ist seit seinem 13. Lebensjahr aktiv und hat sich mit mehreren erfolgreichen Projekten, die insgesamt mehr als 10 Millionen Mal gehört wurden, und einer ausverkauften Tournee schnell einen Namen im französischsprachigen Rap gemacht. Er wird auch der Bürgermeister von Genf und der Abenteurer ohne seine Abenteurerin genannt und ist für seine magnetische Bühnenpräsenz und seine vibrierende Hommage an seine ostafrikanischen Wurzeln bekannt.

Von seinen Jahren auf den Playgrounds hat Jolagreen23 seinen Stil und seine Haltung beibehalten. Sein Rap ist fließend, seine Phrasierung springt mit der Leichtigkeit eines Balles auf dem Asphalt über die Drill-Beats. Seine Texte treffen die Hi-Hats wie ein Schuss, der das Netz durchbricht, und seine kraftvolle Stimme setzt sich bei den Kicks wie bei einem Dunk durch.

Italiano :

Nancy Jazz Pulsations torna dal 4 al 18 ottobre 2025, fedele al suo DNA di celebrazione, incontro e curiosità artistica. Quest’anno il festival si immerge nelle linee grafiche e nei colori vibranti dell’Art Déco, in occasione del centenario di questo movimento artistico emblematico.

Serata Rap:

Jungle Jack, astro nascente del rap francese, ha conquistato il palco con il suo flow veloce e potente. Conosciuto in precedenza come Jack Furaxx dal 2012, è ora, nel 2025, che il suo flow veloce e potente lo ha spinto alla ribalta della scena.

Il rapper svizzero Mairo, di origine eritrea, è attivo dall’età di 13 anni e si è rapidamente affermato sulla scena rap francofona con diversi progetti di successo che hanno totalizzato oltre 10 milioni di ascolti e un tour completo. Soprannominato il sindaco di Ginevra e l’avventuriero senza la sua avventuriera, è rinomato per la sua magnetica presenza scenica e per il suo vibrante tributo alle sue radici dell’Africa orientale.

Dagli anni trascorsi sui campi da gioco, Jolagreen23 ha conservato il suo stile e la sua attitudine. Il suo rap si distingue per la sua fluidità, il suo fraseggio rimbalza sui ritmi dei trapani con la facilità di una palla sull’asfalto. I suoi testi colpiscono gli hi-hat come un tiro in porta e la sua voce potente brilla sui kick come una schiacciata devastante.

Espanol :

Nancy Jazz Pulsations vuelve del 4 al 18 de octubre de 2025, fiel a su ADN de fiesta, encuentro y curiosidad artística. Este año, el festival se sumerge en las líneas gráficas y los colores vibrantes del Art Déco, con motivo del centenario de este emblemático movimiento artístico.

Noche de rap:

Jungle Jack, estrella emergente del rap francés, conquistó el escenario con su flow rápido y potente. Anteriormente conocido como Jack Furaxx desde 2012, es ahora, en 2025, cuando su rápido y potente flow le ha propulsado a la primera línea de la escena.

El rapero suizo Mairo, de origen eritreo, lleva en activo desde los 13 años y se ha establecido rápidamente en la escena del rap en francés con varios proyectos de éxito que acumulan más de 10 millones de escuchas y una gira completa. Apodado el alcalde de Ginebra y el aventurero sin su aventurera, es famoso por su magnética presencia escénica y su vibrante homenaje a sus raíces de África Oriental.

De sus años en los escenarios, Jolagreen23 ha conservado su estilo y su actitud. Su rap se distingue por su fluidez, sus frases rebotan en los ritmos de perforación con la facilidad de una pelota sobre el asfalto. Sus letras golpean los hi-hats como un tiro a través de la red, y su poderosa voz brilla sobre las patadas como un mate devastador.

