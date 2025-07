NJP 2025 Blue Era Boko Yout Boulevard du 26éme RI Nancy

NJP 2025 Blue Era Boko Yout Boulevard du 26éme RI Nancy jeudi 16 octobre 2025.

NJP 2025 Blue Era Boko Yout

Boulevard du 26éme RI Auditorium Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Jeudi 2025-10-16

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Nancy Jazz Pulsations revient du 4 au 18 octobre 2025, fidèle à son ADN de fête, de rencontres et de curiosité artistique. Cette année, le festival se glisse dans les lignes graphiques et les couleurs vibrantes de l’Art Déco, à l’occasion du centenaire de ce mouvement artistique emblématique.

Soirée AFRO / GRUNGE

Première représentation:

Fort de ses performances passées, Blue Era revient au Nancy Jazz Pulsations avec un live inédit mêlant créations et improvisations, suivi d’un DJ set varié. Ses prestations sont des immersions sonores où les tempos s’entremêlent, et son DJing est un récit sonore. Blue Era représente la nouvelle vague d’artistes électroniques explorant des expressions uniques.

Deuxième représentation:

Artiste suédois aux multiples facettes, Boko Yout invente l’Afro-grunge un mélange audacieux de musique, mode et performance, porté par une voix puissante et des textes percutants. Avec son EP Griot fusionne trip-hop, ambient et introspection. Sur scène, ses shows immersifs captivent. Repéré aux MME Awards, Boko Yout s’impose comme l’une des voix à suivre de la scène européenne.Tout public

Boulevard du 26éme RI Auditorium Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 40 86

English :

Nancy Jazz Pulsations returns from October 4 to 18, 2025, true to its DNA of celebration, encounters and artistic curiosity. This year, the festival slips into the graphic lines and vibrant colors of Art Deco, to mark the centenary of this emblematic artistic movement.

AFRO / GRUNGE Evening

First performance:

On the strength of its past performances, Blue Era returns to Nancy Jazz Pulsations with a brand-new live show mixing creations and improvisations, followed by a varied DJ set. His performances are sonic immersions where tempos intermingle, and his DJing is a sonic narrative. Blue Era represents the new wave of electronic artists exploring unique expressions.

Second performance:

Swedish multi-faceted artist Boko Yout invents Afro-grunge: an audacious blend of music, fashion and performance, carried by a powerful voice and hard-hitting lyrics. His EP Griot fuses trip-hop, ambient and introspection. On stage, his immersive shows captivate. Spotted at the MME Awards, Boko Yout is establishing himself as one of the voices to watch on the European scene.

German :

Nancy Jazz Pulsations kehrt vom 4. bis 18. Oktober 2025 zurück, getreu seiner DNA aus Festen, Begegnungen und künstlerischer Neugier. In diesem Jahr schlüpft das Festival in die grafischen Linien und vibrierenden Farben des Art Déco, anlässlich des hundertjährigen Jubiläums dieser emblematischen Kunstbewegung.

AFRO / GRUNGE-Abend

Erste Aufführung:

Blue Era, die auf ihren bisherigen Auftritten aufbauen konnten, kehren mit einem neuen Live-Konzert zu Nancy Jazz Pulsations zurück, das Kreationen und Improvisationen miteinander verbindet, gefolgt von einem abwechslungsreichen DJ-Set. Seine Auftritte sind Klangwelten, in denen sich die Tempi vermischen, und sein DJing ist eine klangliche Erzählung. Blue Era steht für eine neue Welle elektronischer Künstler, die einzigartige Ausdrucksformen erforschen.

Zweite Aufführung:

Der vielseitige schwedische Künstler Boko Yout hat den Afro-Grunge erfunden: eine gewagte Mischung aus Musik, Mode und Performance, getragen von einer kraftvollen Stimme und eindringlichen Texten. Mit seiner EP Griot verschmilzt er Trip-Hop, Ambient und Introspektion. Auf der Bühne fesseln seine immersiven Shows. Boko Yout wurde bei den MME Awards entdeckt und ist eine der Stimmen der europäischen Szene, die es zu verfolgen gilt.

Italiano :

Nancy Jazz Pulsations torna dal 4 al 18 ottobre 2025, fedele al suo DNA di celebrazione, incontro e curiosità artistica. Quest’anno il festival si immerge nelle linee grafiche e nei colori vibranti dell’Art Déco, in occasione del centenario di questo movimento artistico emblematico.

Serata AFRO / GRUNGE

Prima rappresentazione:

Forte delle sue performance passate, Blue Era torna al Nancy Jazz Pulsations con un nuovo spettacolo dal vivo che mescola creazioni e improvvisazioni, seguito da un variegato DJ set. Le sue performance sono immersioni sonore in cui i tempi si mescolano e il suo DJing è una narrazione sonora. Blue Era rappresenta la nuova ondata di artisti elettronici che esplorano espressioni uniche.

Seconda esibizione:

Il poliedrico artista svedese Boko Yout inventa l’Afro-grunge: un mix audace di musica, moda e performance, guidato da una voce potente e da testi di grande impatto. Il suo EP Griot fonde trip-hop, ambient e introspezione. Sul palco, i suoi spettacoli coinvolgenti sono accattivanti. Presentato agli MME Awards, Boko Yout si sta affermando come una delle voci da tenere d’occhio sulla scena europea.

Espanol :

Nancy Jazz Pulsations vuelve del 4 al 18 de octubre de 2025, fiel a su ADN de fiesta, encuentro y curiosidad artística. Este año, el festival se sumerge en las líneas gráficas y los colores vibrantes del Art Déco, con motivo del centenario de este emblemático movimiento artístico.

Velada AFRO / GRUNGE

Primera representación:

Con la fuerza de sus actuaciones anteriores, Blue Era vuelve a Nancy Jazz Pulsations con un nuevo espectáculo en directo que mezcla creaciones e improvisaciones, seguido de un variado DJ set. Sus actuaciones son inmersiones sónicas donde los tempos se entremezclan, y su DJing es una narración sónica. Blue Era representa la nueva ola de artistas electrónicos que exploran expresiones únicas.

Segunda actuación:

El polifacético artista sueco Boko Yout inventa el afrogrunge: una atrevida mezcla de música, moda y actuación, impulsada por una potente voz y letras contundentes. Su EP Griot fusiona trip-hop, ambient e introspección. En el escenario, sus espectáculos envolventes son cautivadores. Visto en los premios MME, Boko Yout se está consolidando como una de las voces a seguir en la escena europea.

