NJP 2025 Dee Dee Bridgewater Nancy

Nancy Jazz Pulsations revient du 4 au 18 octobre 2025, fidèle à son ADN de fête, de rencontres et de curiosité artistique. Cette année, le festival se glisse dans les lignes graphiques et les couleurs vibrantes de l’Art Déco, à l’occasion du centenaire de ce mouvement artistique emblématique.

Trois fois récompensée aux Grammy Awards, Dee Dee Bridgewater illumine les scènes du monde entier avec sa voix puissante et son charisme incomparable. Une légende qui vous offrira une soirée entre virtuosité et émotions pures !

Line Up

Dee Dee Bridgewater voix

Carmen Staaf piano

Rosa Brunello contrebasse

Evita Polidoro batterieTout public

1 rue Sainte-Catherine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 40 86

English :

Nancy Jazz Pulsations returns from October 4 to 18, 2025, true to its DNA of celebration, encounters and artistic curiosity. This year, the festival slips into the graphic lines and vibrant colors of Art Deco, to mark the centenary of this emblematic artistic movement.

Three-time Grammy Award winner Dee Dee Bridgewater lights up stages the world over with her powerful voice and incomparable charisma. A legend offering an evening of virtuosity and pure emotion!

Line Up:

Dee Dee Bridgewater: vocals

Carmen Staaf: piano

Rosa Brunello: double bass

Evita Polidoro: drums

German :

Nancy Jazz Pulsations kehrt vom 4. bis 18. Oktober 2025 zurück, getreu seiner DNA aus Festen, Begegnungen und künstlerischer Neugier. In diesem Jahr schlüpft das Festival in die grafischen Linien und vibrierenden Farben des Art Déco, anlässlich des hundertjährigen Jubiläums dieser emblematischen Kunstbewegung.

Die dreifache Grammy-Preisträgerin Dee Dee Bridgewater erleuchtet mit ihrer kraftvollen Stimme und ihrem unvergleichlichen Charisma die Bühnen der ganzen Welt. Eine Legende, die Ihnen einen Abend zwischen Virtuosität und puren Emotionen bieten wird!

Line Up:

Dee Dee Bridgewater: Stimme

Carmen Staaf: Klavier

Rosa Brunello: Kontrabass

Evita Polidoro: Schlagzeug

Italiano :

Nancy Jazz Pulsations torna dal 4 al 18 ottobre 2025, fedele al suo DNA di celebrazione, incontro e curiosità artistica. Quest’anno il festival si immerge nelle linee grafiche e nei colori vibranti dell’Art Déco, in occasione del centenario di questo movimento artistico emblematico.

La tre volte vincitrice del Grammy Award Dee Dee Bridgewater illumina i palchi di tutto il mondo con la sua voce potente e il suo incomparabile carisma. Una leggenda che vi offrirà una serata all’insegna del virtuosismo e dell’emozione pura!

Line Up

Dee Dee Bridgewater: voce

Carmen Staaf: pianoforte

Rosa Brunello: contrabbasso

Evita Polidoro: batteria

Espanol :

Nancy Jazz Pulsations vuelve del 4 al 18 de octubre de 2025, fiel a su ADN de fiesta, encuentro y curiosidad artística. Este año, el festival se sumerge en las líneas gráficas y los colores vibrantes del Art Déco, con motivo del centenario de este emblemático movimiento artístico.

Dee Dee Bridgewater, ganadora de tres premios Grammy, ilumina los escenarios de todo el mundo con su poderosa voz y su incomparable carisma. Una leyenda que le ofrecerá una velada de virtuosismo y pura emoción

Alineación

Dee Dee Bridgewater: voz

Carmen Staaf: piano

Rosa Brunello: contrabajo

Evita Polidoro: batería

