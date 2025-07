NJP 2025 DJ Athome Bonne nuit Scène Magic Nancy

Scène Magic Boulevard du 26éme RI Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-17 23:00:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Nancy Jazz Pulsations revient du 4 au 18 octobre 2025, fidèle à son ADN de fête, de rencontres et de curiosité artistique. Cette année, le festival se glisse dans les lignes graphiques et les couleurs vibrantes de l’Art Déco, à l’occasion du centenaire de ce mouvement artistique emblématique.

Figure incontournable de la scène électronique depuis les années 90, DJ Athome (Maurizio Ferrara) signe des sets audacieux, entre expérimental, techno, acid et dub. Cofondateur du label bruxellois Pneu, il défend une vision libre et inclassable de la musique. Sur scène, chaque mix est un voyage imprévisible, fidèle à son esprit frondeur.

Bonne Nuit, duo new wave et prophète du chaos, dépeint avec force les paradoxes humains à travers des synthés bruts et des textes engagés en français. Leur présence scénique magnétique les a menés à plus de 80 concerts en un an, dont un La Boule Noire (Paris) complet en janvier 2025. Coup de cœur du festival Panoramas (DeConcert!), lauréats de plusieurs prix, 2025 s’annonce comme leur année de révélation.Tout public

Scène Magic Boulevard du 26éme RI Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 40 86

English :

Nancy Jazz Pulsations returns from October 4 to 18, 2025, true to its DNA of celebration, encounters and artistic curiosity. This year, the festival slips into the graphic lines and vibrant colors of Art Deco, to mark the centenary of this emblematic artistic movement.

A key figure on the electronic music scene since the 90s, DJ Athome (Maurizio Ferrara) delivers daring sets, ranging from experimental to techno, acid and dub. Co-founder of the Brussels label Pneu, he defends a free and unclassifiable vision of music. On stage, each mix is an unpredictable journey, true to his rebellious spirit.

Bonne Nuit, new wave duo and prophets of chaos, forcefully depict human paradoxes through raw synths and committed French lyrics. Their magnetic stage presence has taken them to over 80 concerts in one year, including a sold-out La Boule Noire (Paris) in January 2025. A Panoramas (DeConcert!) festival favorite and winners of several awards, 2025 promises to be their year of revelation.

German :

Nancy Jazz Pulsations kehrt vom 4. bis 18. Oktober 2025 zurück, getreu seiner DNA aus Festen, Begegnungen und künstlerischer Neugier. In diesem Jahr schlüpft das Festival in die grafischen Linien und vibrierenden Farben des Art Déco, anlässlich des hundertjährigen Jubiläums dieser emblematischen Kunstbewegung.

DJ Athome (Maurizio Ferrara), seit den 90er Jahren eine unumgängliche Figur in der elektronischen Szene, legt gewagte Sets auf, die zwischen Experimental, Techno, Acid und Dub angesiedelt sind. Als Mitbegründer des Brüsseler Labels Pneu vertritt er eine freie und unklassifizierbare Vision der Musik. Auf der Bühne ist jeder Mix eine unvorhersehbare Reise, getreu seinem rebellischen Geist.

Bonne Nuit, ein New-Wave-Duo und Chaosprophet, schildert mit rohen Synthies und engagierten französischen Texten eindringlich die menschlichen Paradoxien. Ihre magnetische Bühnenpräsenz hat sie in einem Jahr auf über 80 Konzerte geführt, darunter ein ausverkauftes La Boule Noire (Paris) im Januar 2025. Das Jahr 2025 wird ihr Durchbruch werden.

Italiano :

Nancy Jazz Pulsations torna dal 4 al 18 ottobre 2025, fedele al suo DNA di celebrazione, incontro e curiosità artistica. Quest’anno il festival si immerge nelle linee grafiche e nei colori vibranti dell’Art Déco, in occasione del centenario di questo movimento artistico emblematico.

Figura chiave della scena musicale elettronica fin dagli anni ’90, DJ Athome (Maurizio Ferrara) propone audaci set che combinano sperimentazione, techno, acid e dub. Cofondatore dell’etichetta di Bruxelles Pneu, difende una visione libera e inclassificabile della musica. Sul palco, ogni mix è un viaggio imprevedibile, fedele al suo spirito ribelle.

I Bonne Nuit, duo new wave e profeti del caos, descrivono con forza i paradossi umani attraverso synth crudi e testi impegnati in francese. La loro magnetica presenza scenica li ha portati a oltre 80 concerti in un anno, tra cui il tutto esaurito a La Boule Noire (Parigi) nel gennaio 2025. Favoriti al festival Panoramas (DeConcert!) e vincitori di numerosi premi, il 2025 promette di essere il loro anno di rivelazione.

Espanol :

Nancy Jazz Pulsations vuelve del 4 al 18 de octubre de 2025, fiel a su ADN de fiesta, encuentro y curiosidad artística. Este año, el festival se sumerge en las líneas gráficas y los colores vibrantes del Art Déco, con motivo del centenario de este emblemático movimiento artístico.

DJ Athome (Maurizio Ferrara), figura clave de la música electrónica desde los años 90, propone sesiones atrevidas que combinan experimental, techno, acid y dub. Cofundador del sello bruselense Pneu, defiende una visión libre e inclasificable de la música. Sobre el escenario, cada mezcla es un viaje imprevisible, fiel a su espíritu rebelde.

Bonne Nuit, dúo new wave y profetas del caos, describen con fuerza las paradojas humanas a través de sintetizadores crudos y letras comprometidas en francés. Su magnética presencia escénica les ha llevado a dar más de 80 conciertos en un año, incluida una actuación con todas las entradas agotadas en La Boule Noire (París) en enero de 2025. Favoritos en el festival Panoramas (¡DeConcert!) y ganadores de varios premios, 2025 promete ser su año de revelación.

