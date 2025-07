NJP 2025 Dodo Ti Baba Magic Kids Nancy

Nancy Jazz Pulsations revient du 4 au 18 octobre 2025, fidèle à son ADN de fête, de rencontres et de curiosité artistique. Cette année, le festival se glisse dans les lignes graphiques et les couleurs vibrantes de l’Art Déco, à l’occasion du centenaire de ce mouvement artistique emblématique.

Laissez-vous bercer par le voyage musical d’Élodie Milo. Avec ses complices Baba Thula et Piaf, elle dévoile des berceuses du monde entier, accompagnées de sonorités uniques (ukulélé, tambour-océan…). Un spectacle tendre et enchanteur pour une exploration onirique des traditions vocales.

Line Up

Elodie Milo autrice, compositrice, interprète et comédienne

L’emporte Nuage regard extérieur / mise en scène

A partir de 3 mois jusqu’à 5 ans.Enfants

Magic Kids Boulevard du 26éme RI Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

English :

Nancy Jazz Pulsations returns from October 4 to 18, 2025, true to its DNA of celebration, encounters and artistic curiosity. This year, the festival slips into the graphic lines and vibrant colors of Art Deco, to mark the centenary of this emblematic artistic movement.

Let yourself be lulled by Élodie Milo’s musical journey. With her accomplices Baba Thula and Piaf, she unveils lullabies from around the world, accompanied by unique sounds (ukulele, ocean drum?). A tender, enchanting show for a dreamlike exploration of vocal traditions.

Line Up :

Elodie Milo author, composer, performer and actress

L?emporte Nuage outside view / stage direction

From 3 months to 5 years.

German :

Nancy Jazz Pulsations kehrt vom 4. bis 18. Oktober 2025 zurück, getreu seiner DNA aus Festen, Begegnungen und künstlerischer Neugier. In diesem Jahr schlüpft das Festival in die grafischen Linien und vibrierenden Farben des Art Déco, anlässlich des hundertjährigen Jubiläums dieser emblematischen Kunstbewegung.

Lassen Sie sich von der musikalischen Reise von Élodie Milo in den Schlaf wiegen. Mit ihren Komplizinnen Baba Thula und Piaf präsentiert sie Wiegenlieder aus aller Welt, begleitet von einzigartigen Klängen (Ukulele, Ocean Drum?). Eine zärtliche und bezaubernde Show, die eine traumhafte Erkundung der Gesangstraditionen ermöglicht.

Line Up:

Elodie Milo Autorin, Komponistin, Interpretin und Schauspielerin

L’emporte Nuage Blick von außen / Regie

Ab 3 Monaten bis 5 Jahren.

Italiano :

Nancy Jazz Pulsations torna dal 4 al 18 ottobre 2025, fedele al suo DNA di celebrazione, incontro e curiosità artistica. Quest’anno il festival si immerge nelle linee grafiche e nei colori vibranti dell’Art Déco, in occasione del centenario di questo movimento artistico emblematico.

Lasciatevi cullare dal viaggio musicale di Élodie Milo. Con i suoi complici Baba Thula e Piaf, svela ninne nanne da tutto il mondo, accompagnate da suoni unici (ukulele, tamburo oceanico?). Uno spettacolo tenero e incantevole che vi porterà in un’esplorazione onirica delle tradizioni vocali.

Formazione :

Elodie Milo autrice, compositrice, interprete e attrice

L’emporte Nuage vista esterna / direzione di scena

Da 3 mesi a 5 anni.

Espanol :

Nancy Jazz Pulsations vuelve del 4 al 18 de octubre de 2025, fiel a su ADN de fiesta, encuentro y curiosidad artística. Este año, el festival se sumerge en las líneas gráficas y los colores vibrantes del Art Déco, con motivo del centenario de este emblemático movimiento artístico.

Déjese llevar por el viaje musical de Élodie Milo. Con sus cómplices Baba Thula y Piaf, nos descubre canciones de cuna de todo el mundo, acompañadas de sonidos únicos (ukelele, tambor oceánico…). Un espectáculo tierno y encantador que le llevará a una exploración onírica de las tradiciones vocales.

Alineación :

Elodie Milo autora, compositora, intérprete y actriz

L’emporte Nuage vista exterior / dirección escénica

De 3 meses a 5 años.

