NJP 2025 Enji Tyreek Mcdole Nancy

10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Vendredi 2025-10-17 20:00:00

2025-10-17

2025-10-17

Nancy Jazz Pulsations revient du 4 au 18 octobre 2025, fidèle à son ADN de fête, de rencontres et de curiosité artistique. Cette année, le festival se glisse dans les lignes graphiques et les couleurs vibrantes de l’Art Déco, à l’occasion du centenaire de ce mouvement artistique emblématique.

Chanteuse et compositrice d’origine mongole, Enji façonne un univers à la croisée du jazz, du folk et des traditions de son pays natal. Avec son troisième album Ulaan, elle affirme son identité artistique à travers des mélodies aériennes et des récits intimes. NJP est fier d’accueillir cette artiste singulière pour sa première tournée européenne !

Le chanteur haïtien-américain de 25 ans, Tyreek McDole, est une étoile montante du jazz vocal contemporain sur la scène new-yorkaise. Révélé par sa voix unique et sa présence magnétique, il s’est distingué en remportant des concours de renom tels qu’Essentially Ellington et le Concours Sarah Vaughan.Tout public

10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 40 86

English :

Nancy Jazz Pulsations returns from October 4 to 18, 2025, true to its DNA of celebration, encounters and artistic curiosity. This year, the festival slips into the graphic lines and vibrant colors of Art Deco, to mark the centenary of this emblematic artistic movement.

Mongolian-born singer-songwriter Enji fashions a universe at the crossroads of jazz, folk and the traditions of her native country. With her third album Ulaan, she asserts her artistic identity through ethereal melodies and intimate narratives. NJP is proud to welcome this singular artist on her first European tour!

The 25-year-old Haitian-American singer Tyreek McDole is a rising star on the New York vocal jazz scene. Revealed by his unique voice and magnetic presence, he has distinguished himself by winning such renowned competitions as Essentially Ellington and the Sarah Vaughan Competition.

German :

Nancy Jazz Pulsations kehrt vom 4. bis 18. Oktober 2025 zurück, getreu seiner DNA aus Festen, Begegnungen und künstlerischer Neugier. In diesem Jahr schlüpft das Festival in die grafischen Linien und vibrierenden Farben des Art Déco, anlässlich des hundertjährigen Jubiläums dieser emblematischen Kunstbewegung.

Die aus der Mongolei stammende Sängerin und Komponistin Enji gestaltet ein Universum, das Jazz, Folk und die Traditionen ihres Heimatlandes miteinander verbindet. Mit ihrem dritten Album Ulaan bekräftigt sie ihre künstlerische Identität durch luftige Melodien und intime Erzählungen. NJP ist stolz darauf, diese einzigartige Künstlerin auf ihrer ersten Europatournee begrüßen zu dürfen!

Der 25-jährige haitianisch-amerikanische Sänger Tyreek McDole ist ein aufsteigender Stern des zeitgenössischen Vokaljazz in der New Yorker Szene. Er wurde durch seine einzigartige Stimme und seine magnetische Präsenz bekannt und gewann renommierte Wettbewerbe wie Essentially Ellington und den Sarah-Vaughan-Wettbewerb.

Italiano :

Nancy Jazz Pulsations torna dal 4 al 18 ottobre 2025, fedele al suo DNA di celebrazione, incontro e curiosità artistica. Quest’anno il festival si immerge nelle linee grafiche e nei colori vibranti dell’Art Déco, in occasione del centenario di questo movimento artistico emblematico.

Cantante e compositrice di origine mongola, Enji crea un universo all’incrocio tra jazz, folk e tradizioni del suo Paese. Con il suo terzo album, Ulaan, afferma la sua identità artistica attraverso melodie eteree e narrazioni intime. NJP è orgogliosa di accogliere questa singolare artista nel suo primo tour europeo!

Il cantante haitiano-americano Tyreek McDole, 25 anni, è una stella nascente della scena jazz vocale di New York. Grazie alla sua voce unica e alla sua presenza magnetica, ha vinto concorsi prestigiosi come Essentially Ellington e il Sarah Vaughan Competition.

Espanol :

Nancy Jazz Pulsations vuelve del 4 al 18 de octubre de 2025, fiel a su ADN de fiesta, encuentro y curiosidad artística. Este año, el festival se sumerge en las líneas gráficas y los colores vibrantes del Art Déco, con motivo del centenario de este emblemático movimiento artístico.

Cantante y compositora de origen mongol, Enji construye un universo a caballo entre el jazz, el folk y las tradiciones de su país natal. Con su tercer álbum, Ulaan, afirma su identidad artística a través de melodías etéreas y narraciones íntimas. NJP se enorgullece de recibir a esta artista singular en su primera gira europea

Tyreek McDole, cantante haitiano-estadounidense de 25 años, es una estrella emergente en la escena del jazz vocal de Nueva York. Destaca por su voz única y su presencia magnética, y ha ganado prestigiosos concursos como Essentially Ellington y el Sarah Vaughan Competition.

