NJP 2025 Fabric Kids L’idole des houles Fabric Kids Nancy

NJP 2025 Fabric Kids L’idole des houles

Fabric Kids Boulevard du 26éme RI Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 14:30:00

2025-10-18

Nancy Jazz Pulsations revient du 4 au 18 octobre 2025, fidèle à son ADN de fête, de rencontres et de curiosité artistique. Cette année, le festival se glisse dans les lignes graphiques et les couleurs vibrantes de l’Art Déco, à l’occasion du centenaire de ce mouvement artistique emblématique.

À partir de 7 ans

Éric Tabarly était un marin hors du commun il parlait au vent, dansait avec les vagues et ne reculait jamais devant une tempête… sauf peut-être celle des couches et des biberons, car devenir papa, ça lui faisait un peu plus peur que l’océan ! Ce spectacle poétique et drôle raconte son incroyable aventure avec le Pen Duick, son voilier adoré, entre exploits, musique live et souffle du large. Une traversée sensible à partager en famille, dès 7 ans, sans gilet de sauvetage mais avec beaucoup d’imaginationEnfants

Fabric Kids Boulevard du 26éme RI Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 40 86

English :

Nancy Jazz Pulsations returns from October 4 to 18, 2025, true to its DNA of celebration, encounters and artistic curiosity. This year, the festival slips into the graphic lines and vibrant colors of Art Deco, to mark the centenary of this emblematic artistic movement.

Ages 7 and up

Éric Tabarly was an extraordinary sailor: he spoke to the wind, danced with the waves and never backed down from a storm? except perhaps the one involving diapers and baby bottles, because becoming a daddy scared him a little more than the ocean! This funny, poetic show recounts his incredible adventure with the Pen Duick, his beloved sailboat, between exploits, live music and the breath of the open sea. A sensitive crossing to share with the whole family, from age 7 upwards, without a lifejacket but with plenty of imagination

German :

Nancy Jazz Pulsations kehrt vom 4. bis 18. Oktober 2025 zurück, getreu seiner DNA aus Festen, Begegnungen und künstlerischer Neugier. In diesem Jahr schlüpft das Festival in die grafischen Linien und vibrierenden Farben des Art Déco, anlässlich des hundertjährigen Jubiläums dieser emblematischen Kunstbewegung.

Ab 7 Jahren

Eric Tabarly war ein außergewöhnlicher Seemann: Er sprach mit dem Wind, tanzte mit den Wellen und schreckte vor keinem Sturm zurück… außer vielleicht vor dem Sturm der Windeln und Babyflaschen, denn Vater zu werden, machte ihm mehr Angst als der Ozean! Diese poetische und witzige Show erzählt von seinem unglaublichen Abenteuer mit der Pen Duick, seinem geliebten Segelschiff, zwischen Heldentaten, Live-Musik und dem Atem der Weite. Eine einfühlsame Reise für die ganze Familie ab 7 Jahren, ohne Schwimmweste, aber mit viel Fantasie

Italiano :

Nancy Jazz Pulsations torna dal 4 al 18 ottobre 2025, fedele al suo DNA di celebrazione, incontro e curiosità artistica. Quest’anno il festival si immerge nelle linee grafiche e nei colori vibranti dell’Art Déco, in occasione del centenario di questo movimento artistico emblematico.

Dai 7 anni in su

Éric Tabarly era un marinaio straordinario: parlava con il vento, danzava con le onde e non si sottraeva mai a una tempesta? Tranne forse quella di pannolini e biberon, perché diventare papà faceva più paura dell’oceano! Questo spettacolo divertente e poetico racconta la sua incredibile avventura a bordo di Pen Duick, la sua amata barca a vela, con le sue imprese, la musica dal vivo e l’aria dell’oceano. Una traversata delicata da condividere con tutta la famiglia, dai 7 anni in su, senza giubbotto di salvataggio ma con tanta fantasia

Espanol :

Nancy Jazz Pulsations vuelve del 4 al 18 de octubre de 2025, fiel a su ADN de fiesta, encuentro y curiosidad artística. Este año, el festival se sumerge en las líneas gráficas y los colores vibrantes del Art Déco, con motivo del centenario de este emblemático movimiento artístico.

A partir de 7 años

Éric Tabarly era un marinero extraordinario: hablaba con el viento, bailaba con las olas y nunca se amilanaba ante una tormenta… excepto quizás la de los pañales y los biberones, ¡porque ser padre daba un poco más de miedo que el océano! Este espectáculo divertido y poético narra su increíble aventura a bordo del Pen Duick, su querido velero, con sus hazañas, su música en directo y su soplo de aire oceánico. Una travesía sensible para compartir con toda la familia, a partir de 7 años, sin chaleco salvavidas pero con mucha imaginación

