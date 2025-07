NJP 2025 Festi’Boum Scène Magic Kids Nancy

NJP 2025 Festi’Boum Scène Magic Kids Nancy samedi 18 octobre 2025.

NJP 2025 Festi’Boum

Scène Magic Kids Boulevard du 26éme RI Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Nancy Jazz Pulsations revient du 4 au 18 octobre 2025, fidèle à son ADN de fête, de rencontres et de curiosité artistique. Cette année, le festival se glisse dans les lignes graphiques et les couleurs vibrantes de l’Art Déco, à l’occasion du centenaire de ce mouvement artistique emblématique.

Pas d’âge pour faire la fête, pas d’âge pour faire une boum,

Viens bouger swinguer à Festi’Boum !

Le dancefloor sera ton espace de voyage, de jeu et de partage.

Ramène tes pas de danse les plus beaux, tes styles les plus rigolos, un déguisement amusant ou élégant.

Hey Dj…C’est parti…

Festi’Boum Family Party !Tout public

.

Scène Magic Kids Boulevard du 26éme RI Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 40 86

English :

Nancy Jazz Pulsations returns from October 4 to 18, 2025, true to its DNA of celebration, encounters and artistic curiosity. This year, the festival slips into the graphic lines and vibrant colors of Art Deco, to mark the centenary of this emblematic artistic movement.

There’s no age for partying, and no age for a party,

Come and swing to Festi-Boum!

The dancefloor will be your space to travel, play and share.

Bring your most beautiful dance steps, your funniest styles, a funny or elegant disguise.

Hey Dj? let’s go?

Festi-Boum Family Party!

German :

Nancy Jazz Pulsations kehrt vom 4. bis 18. Oktober 2025 zurück, getreu seiner DNA aus Festen, Begegnungen und künstlerischer Neugier. In diesem Jahr schlüpft das Festival in die grafischen Linien und vibrierenden Farben des Art Déco, anlässlich des hundertjährigen Jubiläums dieser emblematischen Kunstbewegung.

Kein Alter zum Feiern, kein Alter für eine Party,

Komm und beweg dich swinging bei Festi?Boum!

Der Dancefloor wird dein Raum für Reisen, Spiele und Austausch sein.

Bring deine schönsten Tanzschritte, deine lustigsten Tanzstile, eine lustige oder elegante Verkleidung mit nach Hause.

Hey Dj, geht es los?

Festi?Boum Family Party!

Italiano :

Nancy Jazz Pulsations torna dal 4 al 18 ottobre 2025, fedele al suo DNA di celebrazione, incontro e curiosità artistica. Quest’anno il festival si immerge nelle linee grafiche e nei colori vibranti dell’Art Déco, in occasione del centenario di questo movimento artistico emblematico.

Non c’è età per fare festa e non c’è età per fare festa,

Venite a ballare al Festi-Boum!

La pista da ballo sarà il vostro spazio per viaggiare, giocare e condividere.

Portate i vostri migliori passi di danza, i vostri stili più divertenti, un travestimento buffo o elegante.

Ehi DJ, andiamo?

Festi-Boum Family Party!

Espanol :

Nancy Jazz Pulsations vuelve del 4 al 18 de octubre de 2025, fiel a su ADN de fiesta, encuentro y curiosidad artística. Este año, el festival se sumerge en las líneas gráficas y los colores vibrantes del Art Déco, con motivo del centenario de este emblemático movimiento artístico.

No hay edad para la fiesta, ni edad para una fiesta,

Ven a bailar al Festi-Boum

La pista de baile será tu espacio para viajar, jugar y compartir.

Trae tus mejores pasos de baile, tus estilismos más divertidos, un disfraz gracioso o elegante.

Hey DJ? let’s go?

¡Festi-Boum Family Party!

L’événement NJP 2025 Festi’Boum Nancy a été mis à jour le 2025-07-27 par DESTINATION NANCY