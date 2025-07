NJP 2025 Génial, On est Différent Magic Kids Nancy

Nancy Jazz Pulsations revient du 4 au 18 octobre 2025, fidèle à son ADN de fête, de rencontres et de curiosité artistique. Cette année, le festival se glisse dans les lignes graphiques et les couleurs vibrantes de l’Art Déco, à l’occasion du centenaire de ce mouvement artistique emblématique.

Lucas n’est pas d’accord avec Amina. Que ce soit dans la cour ou en classe, leurs avis sont systématiquement opposés, et ça termine en dispute.

Justin bégaye un peu, et ça faire rire Martin, qui fait deux têtes de plus que tout le monde. Julia est amoureuse d’une autre fille, mais n’en parle pas à ses amis, de peur qu’ils ne comprennent pas.

Missaki vient d’arriver à l’école et parle peu français, pas facile pour se faire des copains… Dans ce patchwork bouillonnant, comment réussir à trouver sa place et respecter les autres ?

De nouveau, ROBERDAM crée un seul-en-scène burlesque et poignant, où les personnages s’enchaînent et se bousculent en chanson.Enfants

English :

Nancy Jazz Pulsations returns from October 4 to 18, 2025, true to its DNA of celebration, encounters and artistic curiosity. This year, the festival slips into the graphic lines and vibrant colors of Art Deco, to mark the centenary of this emblematic artistic movement.

Lucas disagrees with Amina. Whether on the playground or in class, their opinions are systematically opposed, and it ends up in an argument.

Justin stutters a bit, which makes Martin laugh, as he’s two heads taller than everyone else. Julia is in love with another girl, but won’t tell her friends for fear they won’t understand.

Missaki has just arrived at school and speaks very little French, so it’s not easy to make friends? How can she find her place and respect others in this bubbling patchwork?

Once again, ROBERDAM creates a burlesque, poignant one-man show, in which the characters follow one another and jostle one another in song.

German :

Nancy Jazz Pulsations kehrt vom 4. bis 18. Oktober 2025 zurück, getreu seiner DNA aus Festen, Begegnungen und künstlerischer Neugier. In diesem Jahr schlüpft das Festival in die grafischen Linien und vibrierenden Farben des Art Déco, anlässlich des hundertjährigen Jubiläums dieser emblematischen Kunstbewegung.

Lucas ist mit Amina nicht einverstanden. Ob auf dem Schulhof oder in der Klasse, ihre Meinungen sind immer gegensätzlich und das endet in einem Streit.

Justin stottert ein wenig, was Martin, der zwei Köpfe größer ist als alle anderen, zum Lachen bringt. Julia ist in ein anderes Mädchen verliebt, erzählt ihren Freunden aber nichts davon, weil sie Angst haben, dass sie es nicht verstehen.

Missaki ist neu in der Schule und spricht nur wenig Französisch, was es schwierig macht, Freunde zu finden Wie schafft man es, in diesem brodelnden Patchwork seinen Platz zu finden und die anderen zu respektieren?

ROBERDAM hat wieder eine burleske und ergreifende Ein-Mann-Show geschaffen, in der sich die Figuren aneinander reihen und zu einem Lied zusammenstoßen.

Italiano :

Nancy Jazz Pulsations torna dal 4 al 18 ottobre 2025, fedele al suo DNA di celebrazione, incontro e curiosità artistica. Quest’anno il festival si immerge nelle linee grafiche e nei colori vibranti dell’Art Déco, in occasione del centenario di questo movimento artistico emblematico.

Lucas non è d’accordo con Amina. Al parco giochi o in classe, le loro opinioni sono sistematicamente opposte e si finisce per litigare.

Justin balbetta un po’, il che fa ridere Martin, che è due teste più alto di tutti gli altri. Julia è innamorata di un’altra ragazza, ma non lo dice ai suoi amici per paura che non capiscano.

Missaki è appena arrivata a scuola e parla poco francese, quindi non è facile fare amicizia? Come trovare il proprio posto e rispettare gli altri in questo coacervo di culture?

Ancora una volta, ROBERDAM crea un one-man-show burlesco e struggente, in cui i personaggi si susseguono e si contrastano nel canto.

Espanol :

Nancy Jazz Pulsations vuelve del 4 al 18 de octubre de 2025, fiel a su ADN de fiesta, encuentro y curiosidad artística. Este año, el festival se sumerge en las líneas gráficas y los colores vibrantes del Art Déco, con motivo del centenario de este emblemático movimiento artístico.

Lucas no está de acuerdo con Amina. Ya sea en el patio o en clase, sus opiniones son sistemáticamente opuestas, y la cosa acaba en discusión.

Justin tartamudea un poco, lo que hace reír a Martin, que es dos cabezas más alto que los demás. Julia está enamorada de otra chica, pero no se lo dice a sus amigos por miedo a que no lo entiendan.

Missaki acaba de llegar a la escuela y habla poco francés, así que no es fácil hacer amigos.. ¿Cómo encontrar su lugar y respetar a los demás en este mosaico de culturas?

Una vez más, ROBERDAM crea un espectáculo unipersonal burlesco y conmovedor, en el que los personajes se suceden y se empujan cantando.

