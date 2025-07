NJP 2025 Gildaa Solann Adèle Castillon Chapiteau Nancy

Chapiteau Boulevard du 26éme RI Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Lundi Lundi 2025-10-13 20:00:00

fin : 2025-10-13

2025-10-13

Nancy Jazz Pulsations revient du 4 au 18 octobre 2025, fidèle à son ADN de fête, de rencontres et de curiosité artistique. Cette année, le festival se glisse dans les lignes graphiques et les couleurs vibrantes de l’Art Déco, à l’occasion du centenaire de ce mouvement artistique emblématique.

Gildaa, artiste franco-brésilienne à la mémoire sélective, mêle chanson, baile funk, jazz et RnB. Poétesse satirique chantant en français et en portugais, elle dynamise la scène où l’absurde et le mystique se rencontrent, puisant son énergie dans la communion avec le public.

Solann revient cet automne avec Si on sombre ce sera beau, un album intense où elle mêle poésie, révolte et douceur. Après le succès de “Rome” et “Petit Corps”, elle affirme sa plume singulière et engagée, abordant l’amour, l’errance et la place des femmes. Une artiste aussi percutante qu’inoubliable.

À 20 ans, Adèle Castillon, ex-Vidéoclub (duo électro-pop à succès avec Matthieu Reynaud, connu pour le viral Amour plastique ), sort son premier album solo. Ses textes sincères sur ses expériences intimes rencontrent une esthétique DIY exigeante sous le label Iconoclast et avec la collaboration de Surkin. Son univers musical éclectique s’inspire de Taxi Girl à Billie Eilish.

Tout public

Chapiteau Boulevard du 26éme RI Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 40 86

English :

Nancy Jazz Pulsations returns from October 4 to 18, 2025, true to its DNA of celebration, encounters and artistic curiosity. This year, the festival slips into the graphic lines and vibrant colors of Art Deco, to mark the centenary of this emblematic artistic movement.

Gildaa, a Franco-Brazilian artist with a selective memory, blends chanson, baile funk, jazz and RnB. A satirical poetess singing in French and Portuguese, she energizes the stage where the absurd and the mystical meet, drawing her energy from communion with the audience.

Solann returns this autumn with Si on sombre ce sera beau, an intense album in which she blends poetry, rebellion and gentleness. Following on from the success of ?Rome? and ?Petit Corps?, Solann continues to assert her singular, committed style, tackling issues of love, wandering and the place of women. An artist as powerful as she is unforgettable.

At the age of 20, Adèle Castillon, ex-Vidéoclub (successful electro-pop duo with Matthieu Reynaud, known for the viral « Amour plastique »), releases her first solo album. Her heartfelt lyrics about intimate experiences meet a demanding DIY aesthetic on the Iconoclast label, with the collaboration of Surkin. His eclectic musical universe draws inspiration from Taxi Girl to Billie Eilish.

Details of all prices on the website.

German :

Nancy Jazz Pulsations kehrt vom 4. bis 18. Oktober 2025 zurück, getreu seiner DNA aus Festen, Begegnungen und künstlerischer Neugier. In diesem Jahr schlüpft das Festival in die grafischen Linien und vibrierenden Farben des Art Déco, anlässlich des hundertjährigen Jubiläums dieser emblematischen Kunstbewegung.

Gildaa, eine französisch-brasilianische Künstlerin mit einem selektiven Gedächtnis, vermischt Chanson, Baile Funk, Jazz und RnB. Als satirische Dichterin, die auf Französisch und Portugiesisch singt, bringt sie Dynamik auf die Bühne, wo das Absurde und das Mystische aufeinandertreffen, und schöpft ihre Energie aus der Gemeinschaft mit dem Publikum.

Solann kehrt diesen Herbst mit Si on sombre ce sera beau zurück, einem intensiven Album, auf dem sie Poesie, Revolte und Sanftheit miteinander verbindet. Nach dem Erfolg von ?Rome? und ?Petit Corps? bestätigt sie ihren einzigartigen und engagierten Schreibstil, in dem sie sich mit der Liebe, der Wanderschaft und der Stellung der Frau auseinandersetzt. Eine eindringliche und unvergessliche Künstlerin.

Die 20-jährige Adèle Castillon, Ex-Vidéoclub (erfolgreiches Elektro-Pop-Duo mit Matthieu Reynaud, bekannt durch den viralen Song « Amour plastique »), veröffentlicht ihr erstes Soloalbum. Seine ehrlichen Texte über seine intimen Erfahrungen treffen auf eine anspruchsvolle DIY-Ästhetik unter dem Label Iconoclast und in Zusammenarbeit mit Surkin. Sein eklektisches musikalisches Universum ist von Taxi Girl bis Billie Eilish inspiriert.

Details zu allen Preisen auf der Website.

Italiano :

Nancy Jazz Pulsations torna dal 4 al 18 ottobre 2025, fedele al suo DNA di celebrazione, incontro e curiosità artistica. Quest’anno il festival si immerge nelle linee grafiche e nei colori vibranti dell’Art Déco, in occasione del centenario di questo movimento artistico emblematico.

Gildaa, artista franco-brasiliana dalla memoria selettiva, mescola chanson, baile funk, jazz e RnB. Poetessa satirica che canta in francese e portoghese, anima il palcoscenico dove l’assurdo e il mistico si incontrano, traendo la sua energia dalla comunione con il pubblico.

Solann torna in autunno con Si on sombre ce sera beau, un album intenso in cui unisce poesia, ribellione e dolcezza. Dopo il successo di « Rome » e « Petit Corps », afferma il suo stile singolare e impegnato, affrontando l’amore, il vagabondaggio e il posto delle donne. Un’artista tanto potente quanto indimenticabile.

A 20 anni, Adèle Castillon, ex-Vidéoclub (duo electro-pop di successo con Matthieu Reynaud, noto per la virale « Amour plastique »), pubblica il suo primo album da solista. I suoi testi accorati su esperienze intime incontrano un’estetica DIY esigente sull’etichetta Iconoclast, con la collaborazione di Surkin. Il suo eclettico universo musicale si ispira a tutto, da Taxi Girl a Billie Eilish.

I dettagli di tutti i prezzi sul sito web.

Espanol :

Nancy Jazz Pulsations vuelve del 4 al 18 de octubre de 2025, fiel a su ADN de fiesta, encuentro y curiosidad artística. Este año, el festival se sumerge en las líneas gráficas y los colores vibrantes del Art Déco, con motivo del centenario de este emblemático movimiento artístico.

Gildaa, artista franco-brasileña de memoria selectiva, mezcla chanson, baile funk, jazz y RnB. Poetisa satírica que canta en francés y portugués, dinamiza el escenario donde confluyen lo absurdo y lo místico, extrayendo su energía de la comunión con su público.

Solann regresa este otoño con Si on sombre ce sera beau, un álbum intenso en el que combina poesía, rebeldía y dulzura. Tras el éxito de « Rome » y « Petit Corps », afirma ahora su estilo singular y comprometido, abordando el amor, el vagabundeo y el lugar de la mujer. Una artista tan poderosa como inolvidable.

A sus 20 años, Adèle Castillon, ex Vidéoclub (exitoso dúo de electropop con Matthieu Reynaud, conocido por el viral « Amour plastique »), publica su primer álbum en solitario. Sus sentidas letras sobre experiencias íntimas se encuentran con una exigente estética DIY en el sello Iconoclast, con la colaboración de Surkin. Su ecléctico universo musical se inspira en todo, desde Taxi Girl hasta Billie Eilish.

Detalles de todos los precios en el sitio web.

