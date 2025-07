NJP 2025 Imperial Triumphant Master Boot Record Igorrr Nancy

45 Boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-15 20:00:00

2025-10-15

Nancy Jazz Pulsations revient du 4 au 18 octobre 2025, fidèle à son ADN de fête, de rencontres et de curiosité artistique. Cette année, le festival se glisse dans les lignes graphiques et les couleurs vibrantes de l’Art Déco, à l’occasion du centenaire de ce mouvement artistique emblématique.

Soirée Metal

Pilier de l’avant-garde du black metal new-yorkais, Imperial Triumphant fusionne jazz expérimental et black metal dissonant, pour évoquer la grandeur et la décadence des métropoles modernes. Avec ce mélange unique, le groupe se distingue par son esthétique baroque et ses performances théâtrales.

Projet de Victor Love, Master Boot Record fusionne métal industriel, électronique et chiptune dans un univers rétro-informatique. Inspiré par les systèmes d’exploitation et l’esthétique informatique, il associe riffs métalliques, rythmes mécaniques et mélodies synthétiques pour une musique partagée entre nostalgie et modernité.

Après avoir accueilli Godspeed You! Black Emperor en 2024, NJP poursuit son exploration des musiques inclassables avec Igorrr. Entre métal, musique classique, électro et influences balkaniques, ce projet hybride livre des performances scéniques intenses et brutales, mêlant virtuosité, puissance et émotions à l’état brut.Tout public

English :

Nancy Jazz Pulsations returns from October 4 to 18, 2025, true to its DNA of celebration, encounters and artistic curiosity. This year, the festival slips into the graphic lines and vibrant colors of Art Deco, to mark the centenary of this emblematic artistic movement.

Metal night

A pillar of the New York black metal avant-garde, Imperial Triumphant fuse experimental jazz and dissonant black metal to evoke the grandeur and decadence of modern metropolises. With this unique blend, the band stands out for its baroque aesthetic and theatrical performances.

Victor Love’s project, Master Boot Record, fuses industrial metal, electronics and chiptune in a retro-computer universe. Inspired by operating systems and computer aesthetics, it combines metallic riffs, mechanical rhythms and synthetic melodies for a music that is torn between nostalgia and modernity.

After welcoming Godspeed You! Black Emperor in 2024, NJP continues its exploration of unclassifiable music with Igorrr. Blending metal, classical music, electro and Balkan influences, this hybrid project delivers intense, brutal stage performances, blending virtuosity, power and raw emotion.

German :

Nancy Jazz Pulsations kehrt vom 4. bis 18. Oktober 2025 zurück, getreu seiner DNA aus Festen, Begegnungen und künstlerischer Neugier. In diesem Jahr schlüpft das Festival in die grafischen Linien und vibrierenden Farben des Art Déco, anlässlich des hundertjährigen Jubiläums dieser emblematischen Kunstbewegung.

Metal-Abend

Imperial Triumphant, ein Pfeiler der New Yorker Black-Metal-Avantgarde, verschmilzt experimentellen Jazz mit dissonantem Black Metal, um die Größe und den Verfall moderner Metropolen heraufzubeschwören. Mit dieser einzigartigen Mischung zeichnet sich die Band durch ihre barocke Ästhetik und ihre theatralischen Auftritte aus.

Victor Loves Projekt Master Boot Record verschmilzt Industrial Metal, Elektronik und Chiptune in einer Retro-Computerwelt. Inspiriert von Betriebssystemen und Computerästhetik, verbindet es metallische Riffs, mechanische Rhythmen und synthetische Melodien zu einer Musik, die zwischen Nostalgie und Moderne schwankt.

Nach dem Auftritt von Godspeed You! Black Emperor im Jahr 2024, setzt das NJP seine Erkundung unklassifizierbarer Musik mit Igorrr fort. Dieses Hybridprojekt, das Metal, klassische Musik, Elektro und Balkaneinflüsse vereint, bietet intensive und brutale Live-Performances, die Virtuosität, Kraft und rohe Emotionen vereinen.

Italiano :

Nancy Jazz Pulsations torna dal 4 al 18 ottobre 2025, fedele al suo DNA di celebrazione, incontro e curiosità artistica. Quest’anno il festival si immerge nelle linee grafiche e nei colori vibranti dell’Art Déco, in occasione del centenario di questo movimento artistico emblematico.

Notte del metallo

Pilastro dell’avanguardia black metal newyorkese, gli Imperial Triumphant fondono jazz sperimentale e black metal dissonante per evocare la grandezza e la decadenza delle metropoli moderne. Questa miscela unica contraddistingue la band con la sua estetica barocca e le sue performance teatrali.

Il progetto di Victor Love, Master Boot Record, fonde industrial metal, elettronica e chiptune in un universo retro-computer. Ispirato ai sistemi operativi e all’estetica dei computer, combina riff metallici, ritmi meccanici e melodie sintetiche per creare una musica in bilico tra nostalgia e modernità.

Dopo aver accolto i Godspeed You! Black Emperor nel 2024, NJP continua la sua esplorazione della musica non classificabile con Igorrr. A metà strada tra il metal, la musica classica, l’elettronica e le influenze balcaniche, questo progetto ibrido offre performance dal vivo intense e brutali, combinando virtuosismo, potenza e cruda emozione.

Espanol :

Nancy Jazz Pulsations vuelve del 4 al 18 de octubre de 2025, fiel a su ADN de fiesta, encuentro y curiosidad artística. Este año, el festival se sumerge en las líneas gráficas y los colores vibrantes del Art Déco, con motivo del centenario de este emblemático movimiento artístico.

Noche del metal

Pilar de la vanguardia del black metal neoyorquino, Imperial Triumphant fusiona el jazz experimental y el black metal disonante para evocar la grandeza y la decadencia de las metrópolis modernas. Esta mezcla única distingue a la banda por su estética barroca y sus interpretaciones teatrales.

El proyecto de Victor Love, Master Boot Record, fusiona metal industrial, electrónica y chiptune en un universo retroinformático. Inspirándose en los sistemas operativos y la estética informática, combina riffs metálicos, ritmos mecánicos y melodías sintéticas para crear una música que se debate entre la nostalgia y la modernidad.

¡Tras dar la bienvenida a Godspeed You! Black Emperor en 2024, NJP continúa su exploración de la música inclasificable con Igorrr. A medio camino entre el metal, la música clásica, el electro y las influencias balcánicas, este proyecto híbrido ofrece directos intensos y brutales, que combinan virtuosismo, potencia y emoción descarnada.

