NJP 2025 Mac&Wester Kaba & Hyas Michel Platiniste Scène Magic Nancy

NJP 2025 Mac&Wester Kaba & Hyas Michel Platiniste

Scène Magic Boulevard du 26éme RI Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-15 23:30:00

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Nancy Jazz Pulsations revient du 4 au 18 octobre 2025, fidèle à son ADN de fête, de rencontres et de curiosité artistique. Cette année, le festival se glisse dans les lignes graphiques et les couleurs vibrantes de l’Art Déco, à l’occasion du centenaire de ce mouvement artistique emblématique.

MAC&WESTER débarque fort sur la scène électro avec un EP explosif (mars 2024) et le hit brûlant Burn me . Après un passage mémorable aux Trans Musicales et une tournée qui déchaîne les foules, le duo mise sur l’anonymat pour que seule la musique compte. Une expérience sonore intense et inoubliable à ne pas manquer !

Kaba & Hyas fusionnent house percutante et basses profondes, avec une alchimie rap/électronique explosive. Leur EP Music 4 Tesla a marqué les esprits, et le duo continue d’explorer de nouveaux territoires sonores — de la Juke au Baltimore Club — inspirés par DJ Rashad, DJ Spinn ou Rod Lee. Sur scène, la polyvalence scénique de Kaba et la précision chirurgicale de Hyas donnent naissance à un show hybride, entre live et DJ set, pour un grand huit sonore entre house, juke, UK garage et bass music.

Il n’est pas DJ, mais un excellent digger. Un mix de 90 minutes rempli de pures pépites musicales ! Des petits ponts groovy, des flips-flops venus tout droit de la scène anglaise, et pour conclure, de magnifiques retournées acrobatiques d’edits nostalgiques qui rappellent 98 !

Qui s’y prod, s’y pitch !Tout public

Scène Magic Boulevard du 26éme RI Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 40 86

English :

Nancy Jazz Pulsations returns from October 4 to 18, 2025, true to its DNA of celebration, encounters and artistic curiosity. This year, the festival slips into the graphic lines and vibrant colors of Art Deco, to mark the centenary of this emblematic artistic movement.

MAC&WESTER hit the electro scene hard with an explosive EP (March 2024) and the searing hit « Burn me ». After a memorable appearance at the Trans Musicales and a tour that unleashed the crowds, the duo is banking on anonymity so that only the music counts. An intense, unforgettable sonic experience not to be missed!

Kaba & Hyas fuse percussive house and deep bass, with an explosive rap/electronic alchemy. Their « Music 4 Tesla » EP left a lasting impression, and the duo continue to explore new sonic territories from Juke to Baltimore Club inspired by DJ Rashad, DJ Spinn and Rod Lee. On stage, Kaba’s scenic versatility and Hyas’s surgical precision give rise to a hybrid show, between live and DJ set, for a sonic rollercoaster between house, juke, UK garage and bass music.

He’s not a DJ, but an excellent digger. A 90-minute mix of pure musical nuggets! Groovy little bridges, flips-flops straight from the UK scene, and to conclude, some magnificent acrobatic reversals of nostalgic edits reminiscent of 98!

Qui s?y prod, s?y pitch!

German :

Nancy Jazz Pulsations kehrt vom 4. bis 18. Oktober 2025 zurück, getreu seiner DNA aus Festen, Begegnungen und künstlerischer Neugier. In diesem Jahr schlüpft das Festival in die grafischen Linien und vibrierenden Farben des Art Déco, anlässlich des hundertjährigen Jubiläums dieser emblematischen Kunstbewegung.

MAC&WESTER landet mit einer explosiven EP (März 2024) und dem heißen Hit « Burn me » hart auf der Elektro-Szene. Nach einem denkwürdigen Auftritt bei den Trans Musicales und einer Tournee, die die Massen begeistert, setzt das Duo auf Anonymität, damit nur die Musik zählt. Ein intensives und unvergessliches Klangerlebnis, das Sie nicht verpassen sollten!

Kaba & Hyas verschmelzen perkussiven House mit tiefen Bässen und einer explosiven Rap-/Elektronik-Alchemie. Ihre EP « Music 4 Tesla » hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen, und das Duo erkundet weiterhin neue Klanggebiete ? von Juke bis Baltimore Club ? inspiriert von DJ Rashad, DJ Spinn oder Rod Lee. Auf der Bühne entsteht aus Kabas szenischer Vielseitigkeit und Hyas’ chirurgischer Präzision eine hybride Show zwischen Live- und DJ-Set, die eine klangliche Achterbahnfahrt zwischen House, Juke, UK Garage und Bassmusik darstellt.

Er ist kein DJ, aber ein hervorragender Digger. Ein 90-minütiger Mix voller reiner musikalischer Nuggets! Groovige Bridges, Flips-Flops aus der englischen Szene und zum Schluss wunderschöne akrobatische Überschläge mit nostalgischen Edits, die an 98 erinnern!

Qui s’y prod, s’y pitch!

Italiano :

Nancy Jazz Pulsations torna dal 4 al 18 ottobre 2025, fedele al suo DNA di celebrazione, incontro e curiosità artistica. Quest’anno il festival si immerge nelle linee grafiche e nei colori vibranti dell’Art Déco, in occasione del centenario di questo movimento artistico emblematico.

MAC&WESTER si impongono sulla scena electro con un EP esplosivo (marzo 2024) e con il successo bruciante « Burn me ». Dopo una memorabile performance ai Trans Musicales e un tour che ha conquistato le folle, il duo punta sull’anonimato per far sì che solo la musica conti. Un’esperienza sonora intensa e indimenticabile da non perdere!

Kaba & Hyas fondono house percussiva e bassi profondi, con un’esplosiva alchimia rap/elettronica. Il loro EP « Music 4 Tesla » ha avuto un grande impatto e il duo continua a esplorare nuovi territori sonori dal Juke al Baltimore Club ispirandosi a DJ Rashad, DJ Spinn e Rod Lee. Sul palco, la versatilità scenica di Kaba e la precisione chirurgica di Hyas danno vita a uno spettacolo ibrido, a metà tra il live e il DJ set, per una montagna russa sonora tra house, juke, UK garage e bass music.

Non è un DJ, ma è un eccellente scavatore. Un mix di 90 minuti pieno di pepite musicali! Piccoli ponti groovy, flips-flops direttamente dalla scena UK e, per finire, alcuni magnifici giri acrobatici di edit nostalgici che ricordano il ’98!

Se non è rotto, non è rotto!

Espanol :

Nancy Jazz Pulsations vuelve del 4 al 18 de octubre de 2025, fiel a su ADN de fiesta, encuentro y curiosidad artística. Este año, el festival se sumerge en las líneas gráficas y los colores vibrantes del Art Déco, con motivo del centenario de este emblemático movimiento artístico.

MAC&WESTER irrumpen con fuerza en la escena electrónica con un EP explosivo (March 2024) y el ardiente éxito « Burn me ». Después de una actuación memorable en los Trans Musicales y una gira que arrasó entre el público, el dúo apuesta por el anonimato para que sólo cuente la música. Una experiencia sonora intensa e inolvidable que no hay que perderse

Kaba & Hyas fusionan house percusivo y deep bass, con una explosiva alquimia rap/electrónica. Su EP « Music 4 Tesla » causó un gran impacto, y el dúo sigue explorando nuevos territorios sónicos -desde el Juke hasta el Baltimore Club- inspirados por DJ Rashad, DJ Spinn y Rod Lee. Sobre el escenario, la versatilidad escénica de Kaba y la precisión quirúrgica de Hyas crean un espectáculo híbrido, a medio camino entre el directo y el DJ set, para una montaña rusa sónica entre house, juke, UK garage y bass music.

No es un DJ, pero es un excelente digger. Una mezcla de 90 minutos llena de puras pepitas musicales ¡Pequeños puentes groovy, flips-flops directamente de la escena británica y, para terminar, magníficos giros acrobáticos de nostálgicos edits que recuerdan al 98!

Si no está roto, ¡no está roto!

L’événement NJP 2025 Mac&Wester Kaba & Hyas Michel Platiniste Nancy a été mis à jour le 2025-07-27 par DESTINATION NANCY