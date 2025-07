NJP 2025 Magma Boyz Tukan Echt! Scène Magic Nancy

NJP 2025 Magma Boyz Tukan Echt! Scène Magic Nancy jeudi 9 octobre 2025.

NJP 2025 Magma Boyz Tukan Echt!

Scène Magic Boulevard du 26éme RI Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-10-09 23:30:00

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

Nancy Jazz Pulsations revient du 4 au 18 octobre 2025, fidèle à son ADN de fête, de rencontres et de curiosité artistique. Cette année, le festival se glisse dans les lignes graphiques et les couleurs vibrantes de l’Art Déco, à l’occasion du centenaire de ce mouvement artistique emblématique.

Les Magma Boyz, alias Bon Public (Sébastien Desprez) et Umbra (Julien Gathy), sont les fondateurs bruxellois de Magma Collective. DJs et producteurs expérimentés de musique électronique, ils sont reconnus pour leurs sets éclectiques et dynamiques (house leftfield, beats, breaks, indie dance). Ils ont partagé l’affiche avec Axel Boman, Kornel Kovacs, Teki Latex, Bawrut et d’autres.

Groupe instrumental belge, TUKAN évolue au carrefour du jazz, des grooves organiques et des textures électroniques, privilégiant une démarche collective et ouverte. Leur récent album, Human Drift, explore avec force les dynamiques migratoires à travers des morceaux immersifs et denses. Oscillant entre transe et méditation, le groupe déploie une identité sonore unique, conçue pour la scène.

ECHT! est un quatuor bruxellois à la fois jazz, électro et hip-hop. Dans une transe instrumentale live saisissante, leur album le plus audacieux Boilerism, explore l’acid, la drum’n’bass, le footwork et le UK garage, sans jamais perdre leur goût pour l’imprévisible. Leur musique célèbre la culture club avec une intensité scénique rare.Tout public

English :

Nancy Jazz Pulsations returns from October 4 to 18, 2025, true to its DNA of celebration, encounters and artistic curiosity. This year, the festival slips into the graphic lines and vibrant colors of Art Deco, to mark the centenary of this emblematic artistic movement.

Magma Boyz, aka Bon Public (Sébastien Desprez) and Umbra (Julien Gathy), are the Brussels-based founders of Magma Collective. Experienced DJs and producers of electronic music, they are renowned for their eclectic and dynamic sets (house leftfield, beats, breaks, indie dance). They have shared the bill with Axel Boman, Kornel Kovacs, Teki Latex, Bawrut and others.

A Belgian instrumental group, TUKAN evolves at the crossroads of jazz, organic grooves and electronic textures, favoring a collective, open approach. Their recent album, Human Drift, forcefully explores the dynamics of migration through immersive, dense tracks. Oscillating between trance and meditation, the group deploys a unique sonic identity designed for the stage.

ECHT! is a jazz, electro and hip-hop quartet from Brussels. Their most audacious album, Boilerism, explores acid, drum?n?bass, footwork and UK garage, without ever losing their taste for the unpredictable. Their music celebrates club culture with a rare intensity on stage.

German :

Nancy Jazz Pulsations kehrt vom 4. bis 18. Oktober 2025 zurück, getreu seiner DNA aus Festen, Begegnungen und künstlerischer Neugier. In diesem Jahr schlüpft das Festival in die grafischen Linien und vibrierenden Farben des Art Déco, anlässlich des hundertjährigen Jubiläums dieser emblematischen Kunstbewegung.

Die Magma Boyz, alias Bon Public (Sébastien Desprez) und Umbra (Julien Gathy), sind die Brüsseler Gründer des Magma Collective. Als erfahrene DJs und Produzenten elektronischer Musik sind sie für ihre eklektischen und dynamischen Sets bekannt (Leftfield House, Beats, Breaks, Indie Dance). Sie standen bereits mit Axel Boman, Kornel Kovacs, Teki Latex, Bawrut und anderen auf der Bühne.

TUKAN ist eine belgische Instrumentalgruppe, die sich an der Schnittstelle von Jazz, organischen Grooves und elektronischen Texturen bewegt und einen kollektiven und offenen Ansatz bevorzugt. Ihr jüngstes Album, Human Drift, erkundet die Dynamik der Migration mit eindringlichen und dichten Stücken. Zwischen Trance und Meditation schwankend, entfaltet die Gruppe eine einzigartige, für die Bühne konzipierte Klangidentität.

ECHT! ist ein Brüsseler Quartett, das Jazz, Elektro und Hip-Hop miteinander verbindet. Ihr gewagtestes Album Boilerism, eine packende Live-Instrumentaltrance, erforscht Acid, Drum’n’Bass, Footwork und UK Garage, ohne jemals ihre Vorliebe für das Unvorhersehbare zu verlieren. Ihre Musik zelebriert die Clubkultur mit einer seltenen Intensität auf der Bühne.

Italiano :

Nancy Jazz Pulsations torna dal 4 al 18 ottobre 2025, fedele al suo DNA di celebrazione, incontro e curiosità artistica. Quest’anno il festival si immerge nelle linee grafiche e nei colori vibranti dell’Art Déco, in occasione del centenario di questo movimento artistico emblematico.

I Magma Boyz, alias Bon Public (Sébastien Desprez) e Umbra (Julien Gathy), sono i fondatori del Magma Collective con sede a Bruxelles. Esperti DJ e produttori di musica elettronica, sono rinomati per i loro set eclettici e dinamici (house leftfield, beat, breaks, indie dance). Hanno condiviso il cartellone con Axel Boman, Kornel Kovacs, Teki Latex, Bawrut e altri.

Gruppo strumentale belga, TUKAN si evolve all’incrocio tra jazz, groove organici e tessiture elettroniche, privilegiando un approccio collettivo e aperto. Il loro recente album, Human Drift, esplora con forza le dinamiche della migrazione attraverso brani densi e coinvolgenti. Oscillando tra trance e meditazione, il gruppo dispiega un’identità sonora unica, pensata per il palcoscenico.

ECHT! è un quartetto di Bruxelles che combina jazz, electro e hip-hop. Il loro album più audace, Boilerism, esplora acid, drum’n’bass, footwork e UK garage, senza mai perdere il gusto per l’imprevedibile. La loro musica celebra la cultura dei club con una rara intensità sul palco.

Espanol :

Nancy Jazz Pulsations vuelve del 4 al 18 de octubre de 2025, fiel a su ADN de fiesta, encuentro y curiosidad artística. Este año, el festival se sumerge en las líneas gráficas y los colores vibrantes del Art Déco, con motivo del centenario de este emblemático movimiento artístico.

Los Magma Boyz, también conocidos como Bon Public (Sébastien Desprez) y Umbra (Julien Gathy), son los fundadores bruselenses de Magma Collective. Experimentados DJ y productores de música electrónica, son conocidos por sus sets eclécticos y dinámicos (house leftfield, beats, breaks, indie dance). Han compartido cartel con Axel Boman, Kornel Kovacs, Teki Latex, Bawrut y otros.

Grupo instrumental belga, TUKAN evoluciona en la encrucijada del jazz, los grooves orgánicos y las texturas electrónicas, favoreciendo un enfoque colectivo y abierto. Su reciente álbum, Human Drift, explora con fuerza la dinámica de la migración a través de temas inmersivos y densos. Oscilando entre el trance y la meditación, el grupo despliega una identidad sónica única diseñada para el escenario.

ECHT! es un cuarteto de Bruselas que combina jazz, electro y hip-hop. Su álbum más audaz, Boilerism, explora el acid, el drum?n?bass, el footwork y el UK garage, sin perder nunca su gusto por lo imprevisible. Su música celebra la cultura de club con una rara intensidad sobre el escenario.

