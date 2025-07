NJP 2025 Stella Cole Kareen Guiock Thuram Nancy

NJP 2025 Stella Cole Kareen Guiock Thuram Nancy vendredi 10 octobre 2025.

NJP 2025 Stella Cole Kareen Guiock Thuram

3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-10-10 20:00:00

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Nancy Jazz Pulsations revient du 4 au 18 octobre 2025, fidèle à son ADN de fête, de rencontres et de curiosité artistique. Cette année, le festival se glisse dans les lignes graphiques et les couleurs vibrantes de l’Art Déco, à l’occasion du centenaire de ce mouvement artistique emblématique.

Première représentation :

Stella Cole, étoile montante des réseaux sociaux, semble tout droit sortie d’une autre époque. Avec sa voix envoûtante et son enthousiasme contagieux, elle insuffle une nouvelle vie aux classiques du Great American Songbook. Sur son premier album, produit par Matt Pierson, elle revisite un répertoire éclectique mêlant Barbra Streisand, Judy Garland et Billie Eilish, prouvant que le jazz est intemporel et continue d’émouvoir toutes les générations.

Line Up :

Stella Cole voix

Bastien Brison piano

Malte Arndal batterie

Luca Fattorini contrebasse

Deuxième représentation :

Parallèlement à sa carrière de journaliste depuis 12 ans sur M6 et sa vie rythmée par ses 2 passions de toujours, la musique et le journalisme, Kareen Guiock Thuram rend hommage à Nina Simone avec Nina un album acclamé par la critique et le public et imaginé en complicité avec le pianiste Dominique Fillon, convaincu qu’elle honorerait le répertoire de cette immense légende du jazz avec respect, engagement et humilité. 22 ans après la disparition de la légende passée par NJP en 1973, Kareen continue de transmettre son héritage avec force et modernité.

Line Up :

Kareen Guiock Thuram chant

Kevin Jubert piano

Rody Cereyon basse

Tilo Bertholo batterie

Détails de tous les tarifs sur le site internet.Tout public

.

3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr

English :

Nancy Jazz Pulsations returns from October 4 to 18, 2025, true to its DNA of celebration, encounters and artistic curiosity. This year, the festival slips into the graphic lines and vibrant colors of Art Deco, to mark the centenary of this emblematic artistic movement.

First performance:

Stella Cole, rising star of social networking, seems to have stepped straight out of another era. With her bewitching voice and infectious enthusiasm, she breathes new life into the classics of the Great American Songbook. On her debut album, produced by Matt Pierson, she revisits an eclectic repertoire mixing Barbra Streisand, Judy Garland and Billie Eilish, proving that jazz is timeless and continues to move all generations.

Line Up :

Stella Cole vocals

Bastien Brison piano

Malte Arndal drums

Luca Fattorini double bass

Second performance:

Parallel to her career as a journalist for 12 years on M6 and a life punctuated by her 2 lifelong passions, music and journalism, Kareen Guiock Thuram pays tribute to Nina Simone with « Nina », an album acclaimed by critics and the public alike and imagined in complicity with pianist Dominique Fillon, convinced that she would honor the repertoire of this immense jazz legend with respect, commitment and humility. 22 years after the death of the legend, who passed through NJP in 1973, Kareen continues to pass on her legacy with strength and modernity.

Line Up:

Kareen Guiock Thuram vocals

Kevin Jubert piano

Rody Cereyon bass

Tilo Bertholo drums

Details of all prices on the website.

German :

Nancy Jazz Pulsations kehrt vom 4. bis 18. Oktober 2025 zurück, getreu seiner DNA aus Festen, Begegnungen und künstlerischer Neugier. In diesem Jahr schlüpft das Festival in die grafischen Linien und vibrierenden Farben des Art Déco, anlässlich des hundertjährigen Jubiläums dieser emblematischen Kunstbewegung.

Erste Aufführung :

Stella Cole, der aufsteigende Stern der sozialen Netzwerke, scheint direkt aus einer anderen Zeit zu kommen. Mit ihrer fesselnden Stimme und ihrem ansteckenden Enthusiasmus haucht sie den Klassikern des Great American Songbook neues Leben ein. Auf ihrem ersten Album, das von Matt Pierson produziert wurde, interpretiert sie ein eklektisches Repertoire, das Barbra Streisand, Judy Garland und Billie Eilish umfasst und beweist, dass Jazz zeitlos ist und alle Generationen berührt.

Line Up:

Stella Cole Stimme

Bastien Brison Klavier

Malte Arndal Schlagzeug

Luca Fattorini Kontrabass

Zweite Vorstellung :

Parallel zu ihrer 12-jährigen Karriere als Journalistin bei M6 und ihrem Leben, das von ihren beiden lebenslangen Leidenschaften, der Musik und dem Journalismus, bestimmt wird, ehrt Kareen Guiock Thuram Nina Simone mit « Nina », einem von Kritikern und Publikum gefeierten Album, das sie in Komplizenschaft mit dem Pianisten Dominique Fillon erdacht hat, in der Überzeugung, dass sie das Repertoire dieser immensen Jazzlegende mit Respekt, Engagement und Demut würdigen würde. 22 Jahre nach dem Tod der Legende, die 1973 bei NJP spielte, gibt Kareen ihr Erbe mit Kraft und Modernität weiter.

Line Up :

Kareen Guiock Thuram Gesang

Kevin Jubert Klavier

Rody Cereyon Bass

Tilo Bertholo Schlagzeug

Details zu allen Preisen auf der Website.

Italiano :

Nancy Jazz Pulsations torna dal 4 al 18 ottobre 2025, fedele al suo DNA di celebrazione, incontro e curiosità artistica. Quest’anno il festival si immerge nelle linee grafiche e nei colori vibranti dell’Art Déco, in occasione del centenario di questo movimento artistico emblematico.

Prima esibizione:

Stella Cole, stella nascente dei social network, sembra uscita da un’altra epoca. Con la sua voce ammaliante e il suo entusiasmo contagioso, infonde nuova vita ai classici del Great American Songbook. Nel suo album di debutto, prodotto da Matt Pierson, rivisita un repertorio eclettico che include Barbra Streisand, Judy Garland e Billie Eilish, dimostrando che il jazz è senza tempo e continua ad emozionare ogni generazione.

Formazione :

Stella Cole voce

Bastien Brison pianoforte

Malte Arndal batteria

Luca Fattorini contrabbasso

Seconda esibizione:

Accanto alla sua carriera di giornalista per 12 anni a M6 e alla sua vita scandita dalle due passioni di sempre, la musica e il giornalismo, Kareen Guiock Thuram rende omaggio a Nina Simone con « Nina », un album acclamato da critica e pubblico e immaginato in complicità con il pianista Dominique Fillon, convinta di onorare il repertorio di questa immensa leggenda del jazz con rispetto, impegno e umiltà. a 22 anni dalla morte della leggenda, passata per NJP nel 1973, Kareen continua a trasmettere la sua eredità con forza e modernità.

Line Up :

Kareen Guiock Thuram voce

Kevin Jubert pianoforte

Rody Cereyon basso

Tilo Bertholo batteria

I dettagli di tutti i prezzi sono disponibili sul sito web.

Espanol :

Nancy Jazz Pulsations vuelve del 4 al 18 de octubre de 2025, fiel a su ADN de fiesta, encuentro y curiosidad artística. Este año, el festival se sumerge en las líneas gráficas y los colores vibrantes del Art Déco, con motivo del centenario de este emblemático movimiento artístico.

Primera actuación:

Stella Cole, estrella emergente de las redes sociales, parece salida directamente de otra época. Con su voz hechizante y su entusiasmo contagioso, da nueva vida a los clásicos del Gran Cancionero Americano. En su álbum de debut, producido por Matt Pierson, repasa un repertorio ecléctico que incluye a Barbra Streisand, Judy Garland y Billie Eilish, demostrando que el jazz es intemporal y sigue conmoviendo a todas las generaciones.

Formación :

Stella Cole voz

Bastien Brison piano

Malte Arndal batería

Luca Fattorini contrabajo

Segunda actuación:

Paralelamente a su carrera de periodista durante 12 años en M6 y a su vida marcada por sus 2 pasiones de toda la vida, la música y el periodismo, Kareen Guiock Thuram rinde homenaje a Nina Simone con « Nina », un álbum aclamado por la crítica y el público e imaginado en complicidad con el pianista Dominique Fillon, convencidos de honrar el repertorio de esta inmensa leyenda del jazz con respeto, compromiso y humildad. 22 años después de la muerte de la leyenda que pasó por NJP en 1973, Kareen sigue transmitiendo su legado con fuerza y modernidad.

Alineación :

Kareen Guiock Thuram voz

Kevin Jubert piano

Rody Cereyon bajo

Tilo Bertholo batería

Detalles de todos los precios en el sitio web.

L’événement NJP 2025 Stella Cole Kareen Guiock Thuram Nancy a été mis à jour le 2025-07-24 par DESTINATION NANCY