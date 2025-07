NJP 2025 Third Stream Emile Parisien Quartet Nancy

NJP 2025 Third Stream Emile Parisien Quartet Nancy mercredi 15 octobre 2025.

NJP 2025 Third Stream Emile Parisien Quartet

10 rue Baron Louis Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-10-15 20:00:00

fin : 2025-10-15

Nancy Jazz Pulsations revient du 4 au 18 octobre 2025, fidèle à son ADN de fête, de rencontres et de curiosité artistique. Cette année, le festival se glisse dans les lignes graphiques et les couleurs vibrantes de l’Art Déco, à l’occasion du centenaire de ce mouvement artistique emblématique.

Third Stream Dès les premières notes, la complicité entre Valérie et Pierre transporte le public dans un univers jazz à la fois sensible et élégant. Leur duo, où l’improvisation rencontre l’émotion, réinterprète des standards et des compositions actuelles sur le thème de l’amour. La voix de Valérie, alliée à la formation classique de Pierre, propose un voyage musical teinté de poésie et de romantisme.

Depuis 20 ans, Émile Parisien Quartet fusionne acoustique et électronique avec une musicalité saisissante. Entre tension dramatique, envolées virtuoses et une touche d’ironie malicieuse, le groupe sculpte des paysages sonores en constante évolution. Avec Let Them Cook, ils repoussent une fois de plus les frontières du jazz, affirmant leur identité tout en explorant de nouveaux horizons.Tout public

10 rue Baron Louis Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 40 86

English :

Nancy Jazz Pulsations returns from October 4 to 18, 2025, true to its DNA of celebration, encounters and artistic curiosity. This year, the festival slips into the graphic lines and vibrant colors of Art Deco, to mark the centenary of this emblematic artistic movement.

Third Stream: From the very first notes, the complicity between Valérie and Pierre transports the audience into a jazz universe that is both sensitive and elegant. Their duo, where improvisation meets emotion, reinterprets standards and contemporary compositions on the theme of love. Valérie’s voice, combined with Pierre’s classical training, offers a musical journey tinged with poetry and romance.

For the past 20 years, Émile Parisien Quartet has been fusing acoustic and electronic music with striking musicality. Between dramatic tension, virtuoso flights of fancy and a touch of mischievous irony, the group sculpts ever-changing soundscapes. With Let Them Cook, they once again push back the boundaries of jazz, affirming their identity while exploring new horizons.

German :

Nancy Jazz Pulsations kehrt vom 4. bis 18. Oktober 2025 zurück, getreu seiner DNA aus Festen, Begegnungen und künstlerischer Neugier. In diesem Jahr schlüpft das Festival in die grafischen Linien und vibrierenden Farben des Art Déco, anlässlich des hundertjährigen Jubiläums dieser emblematischen Kunstbewegung.

Third Stream: Von den ersten Noten an entführt die Komplizenschaft zwischen Valérie und Pierre das Publikum in eine Welt des Jazz, die zugleich sensibel und elegant ist. Ihr Duo, in dem Improvisation auf Emotion trifft, interpretiert Standards und aktuelle Kompositionen zum Thema Liebe neu. Valeries Stimme, kombiniert mit Pierres klassischer Ausbildung, bietet eine musikalische Reise, die von Poesie und Romantik geprägt ist.

Seit 20 Jahren verschmilzt das Émile Parisien Quartet Akustik und Elektronik zu einer packenden Musikalität. Zwischen dramatischer Spannung, virtuosen Höhenflügen und einem Hauch von schelmischer Ironie formt die Band Klanglandschaften, die sich ständig verändern. Mit Let Them Cook überschreiten sie erneut die Grenzen des Jazz, indem sie ihre Identität behaupten und gleichzeitig neue Horizonte erforschen.

Italiano :

Nancy Jazz Pulsations torna dal 4 al 18 ottobre 2025, fedele al suo DNA di celebrazione, incontro e curiosità artistica. Quest’anno il festival si immerge nelle linee grafiche e nei colori vibranti dell’Art Déco, in occasione del centenario di questo movimento artistico emblematico.

Third Stream: fin dalle prime note, la complicità tra Valérie e Pierre trasporta il pubblico in un universo jazzistico sensibile ed elegante. Il loro duo, dove l’improvvisazione incontra l’emozione, reinterpreta standard e composizioni contemporanee sul tema dell’amore. La voce di Valérie, unita alla formazione classica di Pierre, offre un viaggio musicale che si tinge di poesia e romanticismo.

Da 20 anni, l’Émile Parisien Quartet fonde musica acustica ed elettronica con una musicalità sorprendente. Tra tensione drammatica, voli virtuosi e un tocco di maliziosa ironia, il gruppo scolpisce paesaggi sonori sempre diversi. Con Let Them Cook, ancora una volta si spingono oltre i confini del jazz, affermando la propria identità ed esplorando nuovi orizzonti.

Espanol :

Nancy Jazz Pulsations vuelve del 4 al 18 de octubre de 2025, fiel a su ADN de fiesta, encuentro y curiosidad artística. Este año, el festival se sumerge en las líneas gráficas y los colores vibrantes del Art Déco, con motivo del centenario de este emblemático movimiento artístico.

Third Stream: Desde las primeras notas, la complicidad entre Valérie y Pierre transporta al público a un universo jazzístico a la vez sensible y elegante. Su dúo, en el que la improvisación se une a la emoción, reinterpreta estándares y composiciones contemporáneas sobre el tema del amor. La voz de Valérie, combinada con la formación clásica de Pierre, ofrece un viaje musical teñido de poesía y romanticismo.

Desde hace 20 años, el cuarteto Émile Parisien fusiona música acústica y electrónica con una musicalidad sorprendente. Entre tensión dramática, vuelos virtuosos y un toque de pícara ironía, el grupo esculpe paisajes sonoros siempre cambiantes. Con Let Them Cook, vuelven a traspasar los límites del jazz, afirmando su identidad y explorando nuevos horizontes.

