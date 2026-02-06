NKRLY

Metz Moselle

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 01:00:00

fin : 2026-03-07 06:00:00

Date(s) :

2026-03-07

Electro, puissants et immersifs.

Entre basses lourdes, rythmes organiques et textures cosmiques, ses performances transforment le club en zone de transmission, où la musique devient un langage venu d’ailleurs.

Vous allez adorer si vous aimez Gesaffelstein, ANNA, Rezz, F.O.O.L.Adultes

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Electro, powerful and immersive.

Between heavy bass, organic rhythms and cosmic textures, his performances transform the club into a zone of transmission, where music becomes a language from elsewhere.

You’ll love it if you like: Gesaffelstein, ANNA, Rezz, F.O.O.L.

