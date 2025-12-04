No Border Festival des musiques populaires du monde

Divers lieux Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-04

Créé en 2011, ce festival est dédié aux musiques populaires du monde. Ancré sur le territoire brestois, il célèbre la diversité culturelle en proposant des concerts, des bals, des expositions, des stages et des conférences.

Informations pratiques

Programmation disponible prochainement sur le site du festival. .

Divers lieux Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 33 95 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement No Border Festival des musiques populaires du monde Brest a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole