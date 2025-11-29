NO CHIEFS CHEMIN DE TRAVERSE Nantes

NO CHIEFS CHEMIN DE TRAVERSE Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 22:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Tribute to Rage Against the Machine No Chiefs rend hommage sur scène à ce groupe légendaire en proposant des reprises les plus fidèles de morceaux choisis dans la discographie de RATM. Chaque concert est un exutoire à la colère qui sommeille en chacun de nous. »Anger is a gift”https://www.youtube.com/watch?v=DP64yxdlFsQ

CHEMIN DE TRAVERSE Nantes 44000