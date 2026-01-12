NO COFFEE FOR THE QUEEN CLARA AUMANN Saint-Jean-de-la-Blaquière

NO COFFEE FOR THE QUEEN CLARA AUMANN

place d ela République Saint-Jean-de-la-Blaquière Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : 2026-03-12

Début : 2026-03-12

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

C’est l’histoire d’une femme qui avorte. L’histoire de ce moment suspendu entre le soulagement et le trouble. Madame Red, à travers un récit intime et sans détour, ouvre grand la porte de son salon, un cocon rouge et chaud, utérin, comme on ouvre une valise pleine de rencontres et de pensées mêlées.

Parler de ce qu’on tait. Rire de ce qu’on traverse. Dire, enfin.

Elle revient d’un voyage intérieur, autant que collectif. Les voix s’invitent, se bousculent, racontent les doutes, les choix, les injonctions. Elles prennent corps, tour à tour drôles, absurdes ou poignantes. Et la musique s’infiltre partout, comme un souffle de vie.

Madame Red, c’est un seul-en-scène vibrant et musical sur l’avortement, qui casse les silences, dédramatise sans banaliser, et fait de ce non-évènement un acte qu’on regarde, qu’on entend, qu’on célèbre parfois, juste pour pouvoir respirer. .

place d ela République Saint-Jean-de-la-Blaquière 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 44 24 60

English :

This is the story of a woman who has an abortion. The story of a moment suspended between relief and confusion. In an intimate, straightforward account, Madame Red opens wide the door to her living room, a warm, red cocoon, like a suitcase full of encounters and mingled thoughts.

