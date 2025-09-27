NO COFFEE FOR THE QUEEN Montpellier

Il y a 50 ans, la loi Veil dépénalisait l’avortement en France. Un combat arraché de haute lutte par des générations de féministes, et un droit toujours à défendre. À l’occasion de la Journée de lutte pour le droit à l’IVG, nous vous invitons à une soirée culturelle engagée et festive, un spectacle qui parle d’avortement, où poésie et musique seront au rendez-vous.

Début du spectacle 20h

Durée 1h20

à partir de 12 ans

Merci pour votre présence et votre soutien !

« C’est l’histoire d’une femme, de celle qui avorte.

C’est l’histoire de cette zone grise être heureuse d’en avoir le droit mais triste d’en user.

Comme une fenêtre qu’elle ouvre sur son intimité, Madame Red invite le public dans un intérieur chaleureux, confortable, rouge. L’antre du début et de la fin de cette histoire un salon aux airs utérins.

Madame Red rentre de voyage et dans sa valise-coeur, toutes celles et ceux qu’elle y a rencontré.e.s. Les personnages se succèdent comme la pluralité des voix qui tourbillonnent dans la tête de celle qui hésite. Et dans sa tête et autour, la musique résonne et ponctue son parcours.

Ça parle de l’avortement ; ça parle pour en rigoler, l’exorciser et donner voix à ce qu’on a l’habitude de chuchoter rendre évènement ce non évènement . » .

English :

50 years ago, the Veil law decriminalized abortion in France. A battle hard won by generations of feminists, and a right still to be defended. To mark the Day of Action for the Right to Abortion, we invite you to join us for a festive cultural evening, with a show about abortion, poetry and music.

German :

Vor 50 Jahren wurde die Abtreibung in Frankreich durch das Veil-Gesetz entkriminalisiert. Ein Kampf, der von Generationen von Feministinnen erkämpft wurde, und ein Recht, das immer noch verteidigt werden muss. Anlässlich des Tages des Kampfes für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch laden wir Sie zu einem engagierten und festlichen Kulturabend ein, einer Aufführung, die von Abtreibung handelt, mit Poesie und Musik.

Italiano :

50 anni fa, la legge Veil ha depenalizzato l’aborto in Francia. È stata una battaglia che generazioni di femministe hanno combattuto duramente per vincere, e un diritto che dobbiamo ancora difendere. In occasione della Giornata d’azione per il diritto all’aborto, vi invitiamo a una serata di festa e impegno culturale, con uno spettacolo sull’aborto, poesia e musica.

Espanol :

Hace 50 años, la ley del Velo despenalizó el aborto en Francia. Una batalla duramente ganada por generaciones de feministas, y un derecho aún por defender. Con motivo del Día de Acción por el Derecho al Aborto, le invitamos a una velada festiva de compromiso cultural, con un espectáculo sobre el aborto, poesía y música.

