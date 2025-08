No country for old men Cinématographe (Le) Nantes

No country for old men Cinématographe (Le) Nantes samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 20:45 – 22:45

Gratuit : non Tarifs : 6€ / 4€ / 3€

NO COUNTRY FOR OLD MENDe Joel et Ethan Coen, USA, 2008Durée : 2h02VOSTF, interdit -12 ansÀ la frontière mexicaine, une transaction autour d’un trafic de drogue a mal tourné et un chasseur, qui passait par là, s’empare d’une valise pleine d’argent. Il va être maintenant la proie…Adaptation fidèle d’un roman de Cormac McCarthy, ce récit linéaire d’une traque présente une simplicité apparente qui rend le suspense prenant. Mais, de cette simplicité même, naît une atmosphère étrange que favorise le rythme lent et comme inexorable du montage. Les personnages finissent par devenir emblématiques d’un pays, d’une époque, d’une civilisation, sans devenir pour autant des abstractions. De même le désert texan est à la fois terriblement présent et terriblement symbolique, dimensions accentuées par le tournage à l’aube et au crépuscule. Soirée spéciale sur le thème des frontières organisée par le Cinématographe dans le cadre de l’édition 2025 de Décryptages consacrée au thème des frontières. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages/

