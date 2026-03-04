No Country for Old Men – Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme, Cinéma François-Truffaut, Chilly-Mazarin

No Country for Old Men – Non, ce pays n’est pas pour le vieil homme Mercredi 25 mars, 14h50 Cinéma François-Truffaut Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-25T14:50:00+01:00 – 2026-03-25T16:52:00+01:00

Fin : 2026-03-25T14:50:00+01:00 – 2026-03-25T16:52:00+01:00

(Re)decouvrez sur grand ecran le chef d oeuvre de Joel et Ethan Coen

Cinéma François-Truffaut 19, rue François Mouthon, Chilly-Mazarin Chilly-Mazarin 91380 Essonne Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0628#showmovie?id=GG62G »}]

Grand classique – 1980, États-Unis, à la frontière qui sépare le Texas du Mexique, les trafiquants mexicains de drogue ont depuis longtemps remplacé les voleurs de bétail. Lorsque Llewelyn Moss déc… Cinéma François-Truffaut No Country for Old Men – Non