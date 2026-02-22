No Fast Fashion – Vente de vêtements de seconde main Halles 1 & 2 Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 10:00 – 19:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Un week-end exceptionnel dédié à la mode responsable et accessible. Organisée aux Halles 1 & 2, cette vente géante de vêtements de seconde main au poids est reconnue comme la moins chère de France. Pendant deux jours, les Nantais pourront accéder à plus de 90 % de grandes marques à 29 € le kilo le samedi et 25 € le kilo le dimanche, sans minimum d’achat. Au programme : des milliers de pièces de grandes marques, des accessoires, un espace tatouages, des créations en upcycling, des surprises tout au long du week-end Samedi 7 mars 2026 de 10h à 19hDimanche 8 mars 2026 de 10h à 18h NO FAST FASHION s’inscrit dans une démarche engagée contre la fast fashion, en proposant une alternative économique, écologique et tendance.

Halles 1 & 2 Île de Nantes Nantes 44200



