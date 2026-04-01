No Limit Orchestra Ferrette
No Limit Orchestra Ferrette samedi 18 avril 2026.
Ferrette
No Limit Orchestra
48 rue du château Ferrette Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18 20:00:00
fin : 2026-04-18 22:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Les artistes du No Limit Orchestra vous feront voyager à travers leurs différentes formations et plonger au coeur de l’univers geek et de leurs multiples projets. Réservation obligatoire
Les musiciens du No Limit Orchestra vous présenteront un aperçu représentatif des différentes petites formations et projets portés par l’ensemble (solo, musique de chambre, musique et mapping)
Fondé à Strasbourg début 2018 par le musicien et chef d’orchestre Frédéric Durrmann, le No Limit
Orchestra est spécialisé dans l’interprétation de musiques de jeux vidéo, de films et de films
d’animation.
L’orchestre constitue un objet artistique original, à la croisée des chemins entre les univers
geek , le numérique et la musique orchestrale.
Il figure parmi les pionniers en France dans ce concept novateur.
Live Session + Assiette froide + Boisson, servies de 18h à 19h .
48 rue du château Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 68 35 02 04 contact@arca-ferrette.fr
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English :
The artists of the No Limit Orchestra will take you on a journey through their different formations and plunge you into the heart of the geek universe and their multiple projects. Reservations required
L’événement No Limit Orchestra Ferrette a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de tourisme du Sundgau
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