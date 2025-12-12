No Man’s Sky Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-21 14:00 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 9 et Age maximum : 99

Dans le cadre du festival De la Terre aux Étoiles.En partenariat avec Nantes EsportExplorez les galaxies infinies du jeu No Man’s Sky, un univers où chaque planète est unique et invite à l’observation, la curiosité et l’aventure, ou, casque sur la tête, vivez une expérience de réalité virtuelle à bord de la Station Spatiale Internationale. Chacun pourra ainsi découvrir la vie quotidienne des astronautes et admirer la Terre vue de l’espace, pour un voyage aussi fascinant qu’instructif.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/