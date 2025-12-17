No Money Kids + Holy Bones LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône

No Money Kids + Holy Bones

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

No Money Kids, duo parisien, propose un rock indé à la fois brut et envoûtant, mêlant riffs hargneux et beats électroniques pour un son rugueux mais captivant. Inspirés par The Kills, The Black Keys, Beck et les maîtres du blues comme Junior Kimbrough et Robert Johnson, ils créent un univers sonore où passé et présent se percutent. Leur nouvel album ?Fireworks? , pensé pour la scène, célèbre la liberté et le lâcher-prise avec une énergie rock et garage décuplée, offrant une expérience musicale intense et viscérale.

Holy Bones, quant à lui, revient avec Alma perdidA, présenté comme ?la bande originale d’un film qui n’existe pas? . Entre rock’n’roll et Americana, leur musique évoque un road movie en Cadillac à travers le désert d’Arizona, flirtant avec la frontière mexicaine. Inspiré par The Doors ou Calexico, le groupe enrichit ses concerts de nouveaux titres aux accents cumbia, offrant aux spectateurs une immersion tonitruante et hypnotique. Ensemble, No Money Kids et Holy Bones promettent une soirée où énergie, voyage sonore et liberté se rencontrent pour captiver le public du début à la fin. .

LaPéniche 52 Quai Saint-Cosme 52 Quai Saint-Cosme Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 94 05 78 com@lapeniche.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : No Money Kids + Holy Bones

L’événement No Money Kids + Holy Bones Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-12-17 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I