NO Montpellier

Une femme internée à Sainte-Anne a écrit en 1882 un texte Impressions d’une hallucinée, parlant d’elle comme si elle était une autre. Elle s’adresse à nous, éperdument, à nous qui l’écoutons.

La Venidera réunit deux grandes figures de la danse espagnole, Irene Tena et Albert Hernández, anciens solistes du Ballet national espagnol. Ensemble, ils explorent une nouvelle vision du flamenco et de la danse espagnole à travers un prisme contemporain, en partant du vide, du doute et de la négation du réel, comme source de création.

Avec NO, présenté en avant-première au Grec Festival 2025, ils confrontent tradition et modernité pour inventer un langage chorégraphique inédit. Le projet est accompagné par Marcos Morau (La Veronal) en conseil artistique.

English :

In 1882, a woman interned at Sainte-Anne wrote a text entitled Impressions d?une hallucinée, speaking of herself as if she were someone else. She speaks to us, passionately, to us who listen to her.

German :

Eine Frau, die in Sainte-Anne interniert war, schrieb 1882 den Text Impressions d’une hallucinée (Eindrücke einer Halluzinierten), in dem sie von sich selbst spricht, als wäre sie eine andere. Sie spricht zu uns, zu uns, die wir ihr zuhören.

Italiano :

Nel 1882, una donna internata a Sainte-Anne scrisse un testo intitolato Impressions d’une hallucinée (Impressioni di una donna allucinata), parlando di sé come se fosse un’altra persona. Parla a noi, appassionatamente, a noi che la ascoltiamo.

Espanol :

En 1882, una mujer internada en Sainte-Anne escribió un texto titulado Impressions d?une hallucinée (Impresiones de una alucinada), en el que habla de sí misma como si fuera otra persona. Nos habla a nosotros, apasionadamente, a quienes la escuchamos.

