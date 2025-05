No Nature, No Future ! Comédie Musicale à Luçon – Théâtre Millandy Luçon, 27 mai 2025 20:30, Luçon.

Vendée

No Nature, No Future ! Comédie Musicale à Luçon Théâtre Millandy 9 rue de l’Hôtel de Ville Luçon Vendée

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-27 20:30:00

fin : 2025-05-27

Date(s) :

2025-05-27

Les choristes de l’école de Vouillé-Les-Marais, des collèges Arnaud Beltrame de Luçon, Joliot Curie de Saint-Hilaire-des-Loges, Marais Poitevin de Benet et André Tiraqueau de Fontenay-Le-Comte, sont heureux de vous présenter leur nouvelle comédie musicale

Ce spectacle, mêlant chant choral, théâtre et danse, aborde les thèmes de l’écologie et de la nature tantôt avec émotion, tantôt avec humour. Loin du manifeste engagé, il vous fera voyager dans des lieux inédits, à la rencontre de personnages hauts en couleurs, plus attachants les uns que les autres, et découvrir, ou redécouvrir, des répertoires musicaux riches et variés !

De MIDNIGHT OIL à BIG FLO et OLI, en passant par TRYO, KEANE ou encore Laurent VOULZY, la soirée promet d’être, elle aussi, riche en couleurs sonores ! .

Théâtre Millandy 9 rue de l’Hôtel de Ville

Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire

English :

The choristers from the Vouillé-Les-Marais school, the Arnaud Beltrame secondary school in Luçon, the Joliot Curie secondary school in Saint-Hilaire-des-Loges, the Marais Poitevin secondary school in Benet and the André Tiraqueau secondary school in Fontenay-Le-Comte, are pleased to present their new musical

German :

Die Choristen der Schule von Vouillé-Les-Marais, der Collèges Arnaud Beltrame von Luçon, Joliot Curie von Saint-Hilaire-des-Loges, Marais Poitevin von Benet und André Tiraqueau von Fontenay-Le-Comte freuen sich, Ihnen ihr neues Musical vorzustellen

Italiano :

I coristi della scuola Vouillé-Les-Marais, della scuola secondaria Arnaud Beltrame di Luçon, della scuola secondaria Joliot Curie di Saint-Hilaire-des-Loges, della scuola secondaria Marais Poitevin di Benet e della scuola secondaria André Tiraqueau di Fontenay-Le-Comte sono lieti di presentare il loro nuovo musical

Espanol :

Los coristas del colegio Vouillé-Les-Marais, del instituto Arnaud Beltrame de Luçon, del instituto Joliot Curie de Saint-Hilaire-des-Loges, del instituto Marais Poitevin de Benet y del instituto André Tiraqueau de Fontenay-Le-Comte, están encantados de presentar su nuevo musical

L’événement No Nature, No Future ! Comédie Musicale à Luçon Luçon a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud