No New Fest Jour 2

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 36 – 36 – EUR

36

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20 23:30:00

Date(s) :

2026-03-20

Reverse Tapes présente la 4ème édition du No New Fest Independent Music for Independent People.

3 jours de fête au Bateau Ivre entre expérimentations noise, déflagrations rock, plongées électroniques et rêveries psychédéliques la célébration des musiques underground !

What Are People For? + Moto Raide + Geysir + Nuèit + Tachycardie (solo)

Pas de relâche pour le vendredi ! On attaque directement avec les percussions de Tachycardie, en formule solo, et les chansons trad boom-boom de Nuèit pour nous réveiller ! On partira ensuite en trip direction Berlin avec le krautrock électronique de Geysir, qui nous emmènera droit vers la fiesta dance punk des What Are People For? Terminus de cette deuxième nuit la transe avec Moto Raide.

Si vous aimez Talking Heads, Pneu, Kraftwerk. 36 .

English :

Reverse Tapes presents the 4th edition of No New Fest: Independent Music for Independent People.

From March 19 to 21, 2026, three days of festivities at the Bateau Ivre, featuring noise experiments, rock explosions, electronic dives and psychedelic reveries: a celebration of underground music!

L’événement No New Fest Jour 2 Tours a été mis à jour le 2026-01-16 par ADT 37