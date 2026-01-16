No New Fest Jour 3 Tours

No New Fest Jour 3

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 17 – 17 – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21 23:30:00

Date(s) :

2026-03-21

Reverse Tapes présente la 4ème édition du No New Fest Independent Music for Independent People.

3 jours de fête au Bateau Ivre entre expérimentations noise, déflagrations rock, plongées électroniques et rêveries psychédéliques la célébration des musiques underground !

TVAM + OD Bongo + Foudre! + Laetitia Sheriff & Thomas Poli + Katya Shirshkova

On s’attend à tout pour le grand final du samedi, peut-être même à une surprise…

La soirée commencera en douceur avec les rêveries expérimentales de la vocaliste Katya Shirshkova, et le duo (presque) inédit de Laetitia Sheriff & Thomas Poli, qui prépareront une création pour l’occasion !

Toujours plus loin nous irons avec le live noise/techno ensorcelant de Foudre!, suivi du groupe de Manchester TVAM. 17 .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Reverse Tapes presents the 4th edition of No New Fest: Independent Music for Independent People.

3 days of festivities at the Bateau Ivre with noise experiments, rock explosions, electronic dives and psychedelic reveries: a celebration of underground music!

