No New Fest Jour 3 Tours
No New Fest Jour 3 Tours samedi 21 mars 2026.
No New Fest Jour 3
146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire
Tarif : 17 – 17 – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-21 19:00:00
fin : 2026-03-21 23:30:00
Date(s) :
2026-03-21
Reverse Tapes présente la 4ème édition du No New Fest Independent Music for Independent People.
3 jours de fête au Bateau Ivre entre expérimentations noise, déflagrations rock, plongées électroniques et rêveries psychédéliques la célébration des musiques underground !
TVAM + OD Bongo + Foudre! + Laetitia Sheriff & Thomas Poli + Katya Shirshkova
On s’attend à tout pour le grand final du samedi, peut-être même à une surprise…
La soirée commencera en douceur avec les rêveries expérimentales de la vocaliste Katya Shirshkova, et le duo (presque) inédit de Laetitia Sheriff & Thomas Poli, qui prépareront une création pour l’occasion !
Toujours plus loin nous irons avec le live noise/techno ensorcelant de Foudre!, suivi du groupe de Manchester TVAM. 17 .
146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Reverse Tapes presents the 4th edition of No New Fest: Independent Music for Independent People.
3 days of festivities at the Bateau Ivre with noise experiments, rock explosions, electronic dives and psychedelic reveries: a celebration of underground music!
