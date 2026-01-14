No New Fest Tours

No New Fest

Reverse Tapes présente la 4ème édition du No New Fest Independent Music for Independent People.

Du 19 au 21 mars 2026, trois jours de fête au Bateau Ivre entre expérimentations noise, déflagrations rock, plongées électroniques et rêveries psychédéliques la célébration des musiques underground !

No New Fest JOUR 1

Cette nouvelle édition s’ouvrira avec l’indie lo-fi de DWYNE, un des projets les plus secrets de Reverse Tapes, suivi par les belles chansons pop XP de 178° à découvrir absolument ! This Gun’s For Hire, tout nouveau supergroupe avec des membres de Stuffed Foxes, nous emportera dans son univers shoegaze/dream pop. Et, niveau têtes connues, on ne sera pas en reste avec le all-star band tourangeau F.U.T.U.R.OS.C.O.P.E., qui reprendra ses bons et loyaux services pour nous faire danser ! Une première soirée qui se clôturera en beauté avec le concert de Papier Tigre.

English :

Reverse Tapes presents the 4th edition of No New Fest: Independent Music for Independent People.

From March 19 to 21, 2026, three days of festivities at the Bateau Ivre, featuring noise experiments, rock explosions, electronic dives and psychedelic reveries: a celebration of underground music!

