No, No, Nanette Opéra de Reims Reims

No, No, Nanette

Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-08 22:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Laissons-nous transporter dans le monde de Nanette un cast pétulant s’est emparé de tous les personnages, hauts en couleur, qui nous entraîne vers de divertissantes Années folles.Tout public

NO, NO, NANETTE ! .

Opéra de Reims 1 Rue de Vesle Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : No, No, Nanette

Let?s be transported into Nanette?s world: a petulant cast has taken hold of all the colorful characters, taking us back to an entertaining Roaring Twenties.

L’événement No, No, Nanette Reims a été mis à jour le 2026-02-20 par Reims Tourisme & Congrès