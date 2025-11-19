NO ONE IS INNOCENT – LE ROCKSTORE Montpellier

NO ONE IS INNOCENT Début : 2026-04-03 à 19:00. Tarif : – euros.

BASE CONCERTS PRESENTE : NO ONE IS INNOCENT30 ans de Rock Metal contestataire à dénoncer et lutter en musique contre le racisme, les dictatures, le terrorisme, le Blitzkrieg social, les guerres inutiles, l’obscurantisme, les ennemis de la République et de la liberté d’expression …à travers 10 albums et des centaines de concerts et festivals en France et à l’étranger en croisant le fer sur scène en tournée avec Motorhead et Gun’s and Roses, et en guest avec les Red Hot et AC/DC … voilà le palmarès d’un groupe qui, depuis 30 ans, n’a cessé d’alerter en musique avec rage et sueur en gardant un discours inchangé.Si un groupe de rock en France peut se vanter de s’être toujours battu pour la liberté d’expression depuis ses débuts c’est bien No One Is Innocent…Sans violence mais en musique avec des textes toujours remarqués qui ont fait la marque de fabrique du groupe, No one is innocent a adopté le bon usage de la colère. Des coups, ils en ont donné, ont parfois été intimidés mais Ils s’en sont toujours relevés.À l’heure des banalisations, No One is innocent démontre dans ce Best of « Colères » que leurs convictions de dénoncer les impostures en musique n’était pas une posture.Tous ceux qui ont pu les voir sur scène le savent, les No one restent un phénomène live, leur réputation scénique n’est plus à faire, chaque concert se joue comme si c’était le dernier.Bad Situation c’est du courant brut amplifié dans un mur de son. Ce duo totalement explosif prouve très rapidement sa capacité à fédérer. Créé par Aziz Bentot, plus connu sous le nom de Dealer 2 Metal sur Youtube et Lucas Pelletier, le combo s’inspire des groupes qui ont marqué l’histoire pour proposer un Rock musclé, addictif et immédiat.PMR : billetterie@base-productions.com

LE ROCKSTORE 20, RUE DE VERDUN 34000 Montpellier 34