[nø], spectacle de Thomas Suel — Printemps des Poètes, Médiathèque de Croix du Bac, Steenwerck

Avec [nø], Thomas Suel fait entendre un poème parlé inspiré par la vie et l’œuvre de Ladislaw Kijno — mais qui s’en échappe aussi. Un souffle de paix, une parole qui circule, traverse, relie.
vendredi 6 mars à 19h
Médiathèque Croix du Bac (Steenwerck)
dès 8 ans || gratuit
infos et résa obligatoire : mediatheque-croixdubac@orange.fr / 06 32 73 67 88
Médiathèque de Croix du Bac 3 rue de bac saint-maur 59181 Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France
Donc c’est l’histoire d’un enfant qui devient peintre mais qui n’aurait pas peint s’il n’était pas tombé malade, gravement. Comme quoi, on ne sait jamais où nous mène une catastrophe. No sé !
Sébastien DI Silvestro // février 2026