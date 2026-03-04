[nø], spectacle de Thomas Suel — Printemps des Poètes, Médiathèque de Croix du Bac, Steenwerck

[nø], spectacle de Thomas Suel — Printemps des Poètes Vendredi 6 mars, 19h00 Médiathèque de Croix du Bac Nord

réservations obligatoires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-06T19:00:00+01:00 – 2026-03-06T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-06T19:00:00+01:00 – 2026-03-06T20:00:00+01:00

Avec [nø], Thomas Suel fait entendre un poème parlé inspiré par la vie et l’œuvre de Ladislaw Kijno — mais qui s’en échappe aussi. Un souffle de paix, une parole qui circule, traverse, relie.

INFOS PRATIQUES

vendredi 6 mars à 19h

Médiathèque Croix du Bac (Steenwerck)

dès 8 ans || gratuit

infos et résa obligatoire : mediatheque-croixdubac@orange.fr / 06 32 73 67 88

Médiathèque de Croix du Bac 3 rue de bac saint-maur 59181 Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 32 73 67 88 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque-croixdubac@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:mediatheque-croixdubac@orange.fr »}]

Donc c’est l’histoire d’un enfant qui devient peintre mais qui n’aurait pas peint s’il n’était pas tombé malade, gravement. Comme quoi, on ne sait jamais où nous mène une catastrophe. No sé !

Sébastien DI Silvestro // février 2026