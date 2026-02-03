No Tongues IIII La Grande Boutique Langonnet

No Tongues IIII

La Grande Boutique 3 Rue des Milad Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Dans cette nouvelle création, le quartet nantais No Tongues explore la notion de répétition et de pulsation, issues de rituels et de cérémonies séculaires. Le groupe cherche à créer une forme d’ivresse qui invite au mouvement et à la circulation, comme pour profiter d’un kaléidoscope aux multiples facettes. Fidèle à son approche, le groupe développe pour ce répertoire un processus renouvelé, fondé sur l’écoute et le jeu en direct. Aucun recours aux samples la matière sonore naît exclusivement de l’instant, du souffle, du frottement, de l’énergie physique partagée entre les musiciens. Une forme de rituel émerge — sans mise en scène, sans références appuyées — simplement portée par la répétition, l’attention, et la densité du temps partagé. .

