No Tongues – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes

No Tongues – Saison Lieu Unique Lieu Unique (le) Nantes samedi 6 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-06 20:00 –

Gratuit : non 9 € à 15 € 9 € à 15 € Billetterie :- lelieuunique.com- au Lieu Unique, quai Ferdinand-Favre à Nantes, du mardi au samedi de 12h à 19h – 02 40 12 14 34 Tout public

Concert debout No Tongues revient avec » IIII « , ambitieuse création réalisée en partie en public, qui propose un dispositif scénique, sonore et visuel immersif. En explorant les notions de répétition et de pulsation, issues de rituels et de cérémonies séculaires, le groupe cherche à créer une forme d’ivresse qui invite au mouvement et à la circulation. No Tongues œuvre depuis 2015 à la création d’une musique qui abolit les frontières géographiques et temporelles. C’est d’abord autour de la collecte de sonorités et de chants ancestraux, auprès d’ethnomusicologues dans « Les voies du monde » ou directement en forêt amazonienne pour « Les Voies de l’Oyapock », que s’est définie de manière empirique l’approche du groupe. Avec » IIII « , le groupe se reconnecte à la puissance originelle des musiques, mêlant le visible et l’invisible, pour créer une communion forte et habitée avec le public. Dans le cadre de Jazz en Phase, le Parcours

Lieu Unique (le) Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/ 02 40 12 14 34 https://www.lelieuunique.com/