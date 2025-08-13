NO WATER PLEASE en concert Comme à la Gare! La Porcherie

La Gare La Porcherie Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

2025-08-13

Fanfare jazz punk qui écume les salles et les festivals de rue d’Europe depuis 2000.

Le groupe propose des adaptations ou ses propres compositions taillées pour la rue où transpirent bonne humeur et énergie déjantée. Avec toujours la New Orleans en toile de fond, No Water Please mélange le meilleur du ska, du punk, de l’afro ou du jazz pour proposer le cocktail le plus déjanté qui soit. Toujours fidèles à eux-mêmes, les 7 musiciens de la fanfare No Water Please repartent de plus belle avec un 8ème album. Des titres “tight & punchy” capables de retourner n’importe quel bar, festival de rue ou salle de concert…

Kick it guys !

Ouverture des portes 19h30

Concert 20h30

Bar Restauration

Parking à l’arrière le long des voies ferrées .

La Gare La Porcherie 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine commealagare@gmail.com

