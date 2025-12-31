Noah Naas, Tianmi & Cumulus. Peniche Marcounet Paris

Noah Naas présente une dernière fois Murphy en live, pour une date exceptionnelle! Entouré de Tianmi et Cumulus, il livre un set acoustique aux influences Neo Soul, Rap, RnB, Pop et Jazz. À partir de 22h, la soirée se prolonge avec un DJ set jusqu’à 2h.

Noah Naas en concert sur la Péniche Marcounet !

Le vendredi 09 janvier 2026

de 20h00 à 02h00

payant Prévente standard : 15 EUR Tout public.

Peniche Marcounet 14 Quai de l’Hôtel de ville 75004 Paris



