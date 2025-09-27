Noal’ Color Noyal-Pontivy

Le Valvert Noyal-Pontivy Morbihan

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Première Noal Color au Valvert avec course ou marche autour du Valvert dans une ambiance colorée. 1,2km pour les plus petits ou 5km en individuel ou en famille. Dress code tenue blanche et lunette de soleil. Échauffement musical avec la mascotte.

Structure gonflable.

Bénéfice reversés à une association solidaire.

Buvette sans alcool. .

Le Valvert Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 7 89 82 95 48

